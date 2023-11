NeN: l'energia green con prezzo bloccato per 12 mesi

10 gennaio 2024 per il gas e 1 aprile 2024 per la luce: queste sono le date in cui il Mercato Tutelato cesserà in Italia. Ciò implica che nei prossimi mesi, diversi utenti dovranno scegliere un fornitore nel mercato libero.

Questo cambiamento rappresenta un'opportunità significativa per i consumatori desiderosi di ridurre i costi delle bollette. Tuttavia, è fondamentale fare una scelta oculata per evitare sorprese spiacevoli.

NeN è uno dei fornitori migliori sul mercato, noto per i suoi costi competitivi e la trasparenza. L'azienda si impegna per la sostenibilità ambientale, fornendo energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili come sole, vento e acqua.

Inoltre, NeN blocca il prezzo per 12 mesi e offre uno sconto di 48 euro ai nuovi clienti su ogni fornitura attivata.

Scegliere un fornitore come NeN potrebbe essere un passo vantaggioso per coloro che cercano un'opzione affidabile e rispettosa dell'ambiente nel nuovo scenario del mercato libero.

Come funziona il prezzo fisso bloccato per 12 mesi da NeN

Come funziona il calcolo dell'importo della rata? NeN analizza i consumi della tua fornitura nell'ultimo anno, applicando la sua tariffa e incorporando altri costi come tasse e oneri legati alla gestione del contatore.

Una volta ottenuto il totale, questo viene suddiviso in 12 rate fisse, che rimarranno invariate per l'intero anno. Al termine dell'anno, l'azienda ricalcolerà la rata, tenendo in considerazione i consumi dell'anno precedente.

Va sottolineato che ciò non implica automaticamente un aumento della tariffa rispetto all'anno precedente. Se i tuoi consumi sono stati inferiori rispetto all'anno precedente, ti ritroverai con una bolletta alleggerita.

Se desideri monitorare costantemente i tuoi consumi, hai la possibilità di acquistare Robo al prezzo di 108 euro, con un costo aggiuntivo di 2 euro al mese per il servizio di monitoraggio.

Questo dispositivo è progettato per essere collegato all'app di NeN, consentendoti di tenere sotto controllo l'energia e la potenza utilizzate in ogni momento.

Robo è in grado di identificare il consumo di elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e altri, nonché il consumo in stand-by di dispositivi come la TV e il PC. Fai il passo verso NeN e scopri un nuovo approccio al risparmio energetico con l'aiuto di Robo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.