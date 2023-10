NeN: la soluzione per la fine del mercato tutelato gas e un anno di NOW gratis

La conclusione del mercato tutelato del gas si sta avvicinando, quindi è il momento migliore per esaminare le opzioni.

NeN è qui per offrirti una soluzione straordinaria nel caso decidessi di abbonarti al servizio gas e luce. Che motivazioni ci sono per farlo? Un anno gratuito di NOW, che ti consentirà di avere accesso a programmi televisivi e contenuti di alta qualità.

Tutto quello che devi sapere su NeN

Optare per NeN è semplice e conveniente: basta andare sul sito web e premere su "Scopri la rata". Dopo di che, sarai in grado di attivare la tua fornitura con il codice FATTINOW già presente, così da poter accedere all'offerta speciale NOW.

Una volta completato il processo di sottoscrizione della fornitura, riceverai il tuo voucher dopo 2-3 settimane. Il voucher sarà anche accompagnato da istruzioni su come usarlo.

Con il voucher potrai usufruire della Serie TV e degli Show di NOW senza costi per un intero anno. Alla scadenza dell'anno, inizierai a pagare il pass Entertainment (8,99 € al mese) se non avrai annullato l'abbonamento entro quel periodo senza alcun costo aggiuntivo.

Perché dovresti scegliere NeN? L'azienda offre tariffe fisse e chiare, con una spesa predefinita per tutto l'anno divisa in 12 rate mensili.

Alla fine dell'esercizio c'è un controllo sui consumi e sulle tariffe in base all'andamento dei prezzi delle materie prime, dando così una certezza circa l'importo da dover pagare ogni mese.

NeN si impegna a usare energia da fonti rinnovabili, compensando le emissioni di gas che vende. Se cerchi una soluzione green, comoda e semplice per la luce e il gas, abbonati a NeN.

Avrai un anno di NOW in omaggio e potrai iniziare a risparmiare. L’offerta però è a tempo limitato, quindi sbrigati e non perdere questa opportunità!

