NeN: la soluzione per avere luce e gas a prezzo bloccato senza preoccupazioni

Manca davvero poco alla fine del Mercato Tutelato di gas e luce, esattamente a partire dall'inizio del 2024. Tutte le famiglie italiane dovranno passare al mercato libero.

Pertanto, la strategia migliore è quella di anticipare tali cambiamenti per evitare un eventuale rialzo dei prezzi una volta conclusa la Tutela.

Scegliere le offerte luce e gas oggi con prezzi bloccati significa avere una protezione dai rincari futuri. Grazie a NeN si possono accedere a tariffe vantaggiose con un prezzo fisso di 0,198 €/kWh per la luce e 0,69 €/Smc per il gas.

La promozione dura un anno. Non ci sarà quindi alcun aumento dei prezzi durante questo periodo. Inoltre NeN offre ai nuovi clienti uno sconto di 48 euro per ogni fornitura, suddiviso in 4 euro di sconto al mese per un periodo di dodici mesi.

Il provider offre una modalità di pagamento mensile a rata fissa. Il prezzo mensile della fornitura è determinato in base all'ultima bolletta per stabilire il consumo annuo. Per ricevere un preventivo e attivare l'offerta, è possibile visitare il sito di NeN cliccando sul link sottostante.

Come risparmiare sulla bolletta della luce e del gas con NeN

NeN offre l'opportunità di un prezzo fisso e bloccato per energia elettrica e gas. Il prezzo dell'elettricità è 0,198 €/kWh, mentre per il gas è di 0,69 €/Smc. Inoltre, c'è un sconto di 48 euro sulla tariffa di fornitura per i nuovi clienti.

Queste tariffe sono disponibili per utenti sia sul mercato libero che sul mercato tutelato, in entrambi i casi l'attivazione è gratuita e non richiede l'interruzione della fornitura o l'installazione di un nuovo contatore. Per utilizzare l'offerta e assicurarsi un prezzo bloccato dell'energia, è possibile cliccare sul link sottostante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.