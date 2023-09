NeN Energia: ecco come risparmiare 4 euro al mese

Grazie a NeN e al suo abbonamento all’energia, le bollette della luce e del gas saranno sempre a prezzo fisso per un anno intero. E non solo, il fornitore del gruppo a2a ti fa uno sconto su ogni utenza attivata di 4 euro al mese.

Questo gestore non solo ti fa risparmiare, ma compra anche energia elettrica da fonti rinnovabili certificate, compensando poi ogni emissione di gas venduto.

Come funziona NeN Energia?

Questo fornitore innovativo è proprio avanti, perché ti dà la possibilità di valutare il canone di luce e gas ogni anno in base ai tuoi consumi.

Insomma, NeN ti spalma il costo della materia prima di un anno per 12 mesi e poi ogni anno ricalcola con te il consumo effettivo. Se conferma o cambia il costo stabilito all'inizio, dipende da te.

Questo gestore è totalmente free dai costi nascosti, extra canoni o depositi cauzionali con cui di solito abbiamo a che fare con altri fornitori.

Il costo della materia prima è pertanto soggetto a un blocco mensile e segue specifici indici. Per quanto riguarda l'energia elettrica, il prezzo per kilowattora, comprensivo delle perdite di rete, ammonta a 0,198€.

Per quanto concerne il gas, invece, il corrispettivo mensile è pari a 0,71€ per metro cubo standard. Inoltre, è richiesto un canone annuale, noto come quota fissa, di 96 euro sia per l'energia elettrica che per il gas.

NeN offre ai propri clienti la possibilità di risparmiare e di usufruire di Robo, un dispositivo compatto in grado di monitorare con precisione i consumi energetici, di rivelare lo stato di salute degli elettrodomestici e di fornire informazioni utili per un utilizzo più efficiente dell'energia. Tali funzionalità sono accessibili attraverso l'applicazione dedicata.

Il prezzo di questo dispositivo intelligente ammonta a 2 euro mensili a tempo indeterminato, con un costo di installazione di 108 euro. Tale cifra può essere suddivisa in rate mensili di 3 euro per un periodo di 36 mesi.

