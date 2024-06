Navigazione sicura: perché scegliere Norton Secure VPN

Se vuoi proteggere i tuoi dati online, la navigazione sicura è essenziale. Un modo efficace per farlo è utilizzare la VPN. Non sai dove sbattere la testa? Ecco qui Norton Secure VPN, il tuo nuovo angelo custode digitale. Questo servizio fa parte dei pacchetti Norton 360, che offrono anche un antivirus e altri strumenti per mantenere i tuoi dati sani e salvi.

Norton 360 è disponibile in più versioni:

la versione Standard ti costa solo 29,99 euro all'anno e protegge un dispositivo.

ti costa solo e protegge un dispositivo. la variante Deluxe ti permette di uscire un po' dai confini con 34,99 euro , e protegge fino a cinque dispositivi .

ti permette di uscire un po' dai confini con , e protegge . la versione Advanced, se proprio vuoi esagerare, costa 44,99 euro e protegge dieci dispositivi.

Per attivarne uno, basta fare un salto sul sito ufficiale di Norton cliccando sul bottone qui sotto.

Navigazione sicura: come configurare Norton Secure VPN senza sudare

Norton Secure VPN offre la connessione protetta grazie alla crittografia e garantisce che nessuno possa seguire le tue orme digitali grazie alla sua politica no log. Puoi addirittura scegliere un server in un altro paese, così puoi evitar qualsiasi blocco geografico.

Configurare Norton Secure VPN è più facile che mettere una pentola sul fuoco:

Su computer : accedi all'area riservata sul sito di Norton, fai login, trova "Secure VPN" e clicca su "Scarica". Segui le istruzioni e la VPN è pronta a partire con un solo clic.

: accedi all'area riservata sul sito di Norton, fai login, trova "Secure VPN" e clicca su "Scarica". Segui le istruzioni e la VPN è pronta a partire con un solo clic. Su smartphone e tablet: vai sul Play Store o sull'App Store, scarica l'app Norton Secure VPN, effettua il login e la tua VPN sarà già attiva.

Il bello è che Norton 360, e di conseguenza Norton Secure VPN, parte da 29,99 euro per un anno. Oltre alla VPN e all’antivirus, avrai fino a 200 GB in cloud per il backup e altre meraviglie di sicurezza.

La navigazione sicura non è più una chimera, e Norton Secure VPN la rende accessibile e semplice. È il must-have per chiunque voglia navigare senza pensieri e con un po' di stile.

