Naviga senza limiti con ho. Mobile: 200 Giga a meno di 10€ al mese

Attiva la tua offerta con ho.Mobile

Il costo di attivazione dell'offerta di ho. Mobile parte da 2,99€, variando a seconda dell'operatore di provenienza. L'attivazione della SIM è gratuita e la prima ricarica obbligatoria di 7€ ti permette di iniziare subito a sfruttare i vantaggi dell'offerta. Inoltre puoi anche scegliere l’eSIM per portare il tuo numero in ho. o attivarne uno nuovo in pochi minuti con un’esperienza 100% digitale.

Un piano completo a prezzo competitivo

Con offerte a partire da 6,99€ al mese, l'offerta di ho. Mobile è una delle più competitive sul mercato per chi cerca una grande quantità di dati a un prezzo contenuto. Con ho. Mobile puoi navigare senza limiti, guardare i tuoi contenuti preferiti in streaming e utilizzare tutte le app di cui hai bisogno, senza pensare alla soglia dei dati.

Come attivare l'offerta

Attivare questa offerta è semplice: puoi scegliere di portare il tuo numero attuale o richiederne uno nuovo. Puoi farlo direttamente online, in entrambi i casi, l'operazione è veloce e ti permette di iniziare a usufruire del piano quasi immediatamente.

App ho. Mobile per una gestione facile

Per tenere sempre sotto controllo il tuo piano, puoi scaricare l'app ho. Mobile, disponibile sia per iOS che per Android. L’app ti consente di monitorare i consumi, effettuare ricariche e gestire tutti gli aspetti della tua SIM in maniera semplice e intuitiva. Per conoscere l'offerta completa di Ho. Moblie clicca qui.