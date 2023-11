Naviga in modo sicuro e veloce con Private Internet Access a soli 1,92€/mese

Private Internet Access (PIA) è un servizio che offre molteplici funzionalità per un'esperienza di navigazione veloce e sicura. Inoltre, questa VPN è conveniente e attualmente offre uno sconto fino all’82% sul prezzo standard.

Per un periodo limitato il piano mensile costa 10,69 euro, ma chi cerca più comodità può scegliere il piano annuale a 3,10 euro al mese (37,90 euro all'anno).

La soluzione migliore, però, resta il piano biennale che permette di accedere alla VPN a soli 1,92 euro al mese (51,74 euro totali per 2 anni). Questo piano non solo offre uno sconto dell'82% sul prezzo iniziale, ma Private Internet Access offre anche altri 3 mesi gratuiti.

Naviga in sicurezza e velocità con Private Internet Access

PIA utilizza una rete globale di 154 server e una larghezza di banda illimitata per ottenere una velocità Internet onnicomprensiva, consentendo un'esperienza a 360 gradi.

Con questa VPN, hai la possibilità di nascondere il tuo indirizzo IP, il che aiuta a prevenire pubblicità mirate e l'accesso a materiale proibito.

Inoltre, consente la salvaguardia dei dettagli più importanti del tuo traffico dati da parte del tuo amministratore di rete o provider.

Private Internet Access include una funzionalità chiamata "MACE", che offre una protezione completa contro pubblicità invasive, tracker online e siti Web dannosi.

PIA garantisce la protezione delle tue informazioni con la sua rigorosa politica di no-log; nessun dato viene memorizzato.

Infine, l'azienda apprezza la trasparenza, poiché le sue applicazioni sono interamente open source, consentendo agli utenti di esaminare e personalizzare il software.

Per proteggere fino a dieci dispositivi contemporaneamente, è sufficiente abbonarsi a Private Internet Access. Ciò può essere ottenuto scaricando l'app che corrisponde al sistema operativo dei dispositivi in ​​questione (Windows, macOS, Linux, Android, iOS).

In caso di problemi, il team di supporto di PIA è prontamente disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Per chi opta per il piano annuale, PIA offre garanzia di rimborso di 30 giorni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.