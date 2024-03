Mouse Logitech ergonomico, preciso e di design a metà prezzo

Il Mouse Logitech MX Master 2S offre un'esperienza di utilizzo avanzata e versatile grazie a una serie di funzionalità innovative. Con Logitech Flow, è possibile collegare fino a 3 computer e controllarli con un solo mouse wireless, consentendo di copiare e incollare testo, immagini e file tra i diversi dispositivi con facilità.

Dotato di tracciamento Darkfield High Precision, questo mouse multisuperficie offre un controllo impeccabile praticamente ovunque, anche su vetro, con un massimo di 4.000 DPI. Questo assicura una precisione di navigazione senza precedenti, rendendo il mouse ideale per un'ampia gamma di attività.

La ricarica rapida è un'altra caratteristica degna di nota del MX Master 2S. Collegandolo al computer tramite Bluetooth, è possibile ottenere sufficiente alimentazione per un'intera giornata di utilizzo in soli 3 minuti. Inoltre, una ricarica completa offre fino a 70 giorni di autonomia, garantendo una grande affidabilità nel lungo periodo.

Lo scorrimento laterale adattivo alla velocità permette di navigare attraverso le pagine web in modo più semplice e veloce. La rotellina, che si adatta alla velocità e al movimento laterale, può essere controllata con una semplice pressione del pollice. Il design del MX Master 2S è finemente progettato per offrire massimo comfort ed ergonomia. Con una forma sagomata che sostiene la mano e il polso, e pulsanti e rotellina ben posizionati per un controllo preciso.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto pazzesco del 50% sul mouse Logitech che viene venduto al costo totale e finale di 59,99€.