Mouse Lenovo di qualità PREMIUM a 9€ su Amazon: DEVI ACQUISTARLO (-53%)

Il mouse Lenovo 530 Wireless è un dispositivo di alta qualità progettato per offrire una comoda esperienza di utilizzo. Realizzato da Lenovo, questo mouse si distingue per la sua serie 530 Wireless e il suo elegante colore Grigio Platino. Le dimensioni compatte del prodotto, pari a 10,59 x 6,3 x 0,25 cm, lo rendono facile da trasportare e utilizzare ovunque. Con un peso leggero di 63,5 grammi, è ideale per un utilizzo quotidiano senza affaticare la mano.

Il mouse richiede 1 batteria AA, che è inclusa nella confezione, garantendo un'immediata operatività. La durata media della batteria è di ben 12 mesi, offrendo una lunga autonomia senza la necessità di frequenti sostituzioni. Questo lo rende estremamente pratico e affidabile per l'uso prolungato.

Il Lenovo 530 Wireless Mouse è alimentato a batteria e compatibile con vari sistemi operativi, tra cui Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 e Windows 11, assicurando una vasta compatibilità.

La serie 530 Wireless di Lenovo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un mouse senza fili efficiente e di alta qualità. Il design ergonomico e le dimensioni compatte lo rendono perfetto per l'uso sia in casa che in ufficio. Con la sua lunga durata della batteria e il supporto per diversi sistemi operativi, il mouse Lenovo 530 Wireless offre prestazioni affidabili e una navigazione fluida.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto in formato XXL del 53% sul mouse Lenovo che viene venduto al costo finale e totale di soli 9€.