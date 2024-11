Mouse da gaming Logitech ad un PREZZO RIDICOLO su Amazon

Logitech è un'azienda leader nella produzione di accessori e dispositivi informatici e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 29% sul suo mouse da gaming per un costo totale e finale d'acquisto di 29€.

Offertissima Amazon: mouse Logitech da gaming a soli 29€

Il mouse da gaming Logitech è la scelta perfetta per i giocatori che cercano precisione, comfort e personalizzazione. Equipaggiato con un sensore da 8.000 DPI, garantisce un controllo accurato in ogni movimento. Grazie al software Logitech G HUB, puoi personalizzare la sensibilità e scegliere tra 5 livelli DPI, passando facilmente da uno all’altro per adattarti a ogni situazione di gioco.

Con il sistema LIGHTSYNC RGB, il mouse offre effetti luminosi vivaci e personalizzabili, con una palette di circa 16,8 milioni di colori. Puoi selezionare animazioni preimpostate o creare le tue personalizzazioni direttamente dal software G HUB, rendendo il tuo setup unico e dinamico.

Il design classico del mouse, amato e testato dai giocatori, presenta una forma ergonomica e un layout a 6 pulsanti intuitivi. Ogni pulsante è completamente personalizzabile, consentendoti di assegnare comandi o macro per semplificare le operazioni durante le sessioni di gioco più intense. Questo design garantisce il massimo comfort, anche dopo ore di utilizzo.

I pulsanti primari sono dotati di un tensionamento meccanico con molla in metallo, assicurando clic reattivi, affidabili e precisi. Questa caratteristica migliora le prestazioni complessive del mouse, rendendolo ideale per i gamer competitivi.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 29% sul mouse da gaming Logitech per un costo totale e finale d'acquisto di 29€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.