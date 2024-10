Monitor portatile da 14 pollici con aggancio per laptop, genialata a poco

Avere la possibilità di lavorare su due schermi contemporaneamente è davvero qualcosa che ti agevola tantissimo e oggi ti segnalo una promozione che ti permette di fare proprio questo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo monitor portatile da 14 pollici a soli 159,99 euro, anziché 199,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto che ti permette di risparmiare 40 euro sul totale e soprattutto ti porti a casa uno schermo super versatile. Lo puoi agganciare facilmente al tuo notebook e lo richiudi quando non ti serve. Lo metti all'interno della sua valigetta e ce l'hai sempre a portata di mano. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Monitor portatile super versatile per tante possibilità

Con questo monitor portatile potrai fare tantissime cose. Puoi usarlo per lavorare con due programmi diversi in contemporanea o per avere una visione più ampia dello stesso schermo. Grazie al suo supporto per laptop puoi agganciarlo facilmente al tuo device e quindi inclinarlo come desideri per una visione ottimale.

Ha un display da 14 pollici con risoluzione 1080 x 1920, una frequenza di aggiornamento da 60 Hz con una luminosità da 300 nit e un contrasto elevato. La tecnologia HDR offre colori vividi e luminosi e nello stesso tempo riduce l'emissioni di luce blu. Potrai piegarlo fino a 180° e regolare l'angolazione come preferisci. Inoltre è dotato di 3 uscite USB Type-C che ti consentono di collegare praticamente quello che vuoi, dal computer alle consolle di gioco, passando per smartphone e tablet.

Una promozione davvero interessantissima. Dato però che scadrà da un momento all'altro devi essere rapido. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo monitor portatile da 14 pollici a soli 159,99 euro, anziché 199,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.