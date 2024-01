Monitor Philips 17 pollici ora in SUPER OFFERTA su Amazon

Vuoi avere un nuovo monitor a casa ma non sai dove andare a cercarlo, magari per il costo o per il marchio? La soluzione per te è a un passo, grazie all'offertissima di Amazon per uno dei monitor più venduti degli ultimi tempi, ovvero il Philips 276E8VJSB da 27 pollici, che è il giusto connubio tra qualità e prezzo che stavi cercando!

Da oggi infatti su Amazon con pochi click potrai acquistare il monitor Philips da 27 pollici a soli 249€, con uno sconto del 15% sul totale e un risparmio per te di circa 45€!

Un monitor di qualità, per tutte le attività!

Ma di cosa stiamo parlando? si tratta di un Monitor da 27” con pannello IPS, risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) ottimo per applicazioni grafiche e tecniche, quindi potrai sfruttarlo come meglio credi, senza dimenticare anche il gaming e i film.

Questo monitor Philips da 27 pollici inoltre, per te che lo sfrutterai al meglio per il lavoro, possiede funzionalità Multiview per connettere 2 sorgenti contemporaneamente in modalità PIP o PBP. Tutto ciò, unito ad un design elegante con cornici sottili, lo rende perfetto per qualsiasi stanza in cui lo vorrai sfrttare.

