Monitor LG: gioca e lavora alla massima qualità, OFFERTISSIMA

Il monitor LG 24" Full HD è progettato per offrire un'esperienza visiva superiore con una risoluzione di 1920x1080 pixel e un pannello IPS che garantisce colori vividi e una visione ottimale da qualsiasi angolazione. Con un'ampia gamma di 16,7 milioni di colori e una copertura del 72% NTSC, ogni dettaglio appare brillante e preciso, mentre il colore calibrato offre una rappresentazione cromatica accurata.

Dotato di tecnologia anti-glare, il monitor è perfetto per l'uso in ambienti luminosi, mentre il tempo di risposta di 1ms e la frequenza di aggiornamento a 75Hz lo rendono ideale per il gaming, offrendo un'esperienza fluida senza sbavature.

La tecnologia AMD FreeSync elimina i problemi di tearing, mentre le funzioni come Black Stabilizer e Dynamic Action Sync (DAS) migliorano la visibilità nei giochi e riducono i ritardi. Il Crosshair aiuta anche a migliorare la precisione durante il gameplay.

Questo monitor è dotato di screen split per un'esperienza multitasking ottimale, e la modalità Reader riduce l'affaticamento degli occhi grazie al filtro low blue-light. Il design senza cornice offre un aspetto elegante e pulito, mentre i due altoparlanti stereo da 10 watt garantiscono un audio chiaro e potente per video e giochi.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto maxi del 20% sul Monitor LG che viene venduto al prezzo totale e finale di 79,99€.

