Monitor da gaming curvo 27" con tempo di risposta di 1ms per emozioni vive

Stai cercando un monitor che t permetta di vivere i tuoi giochi al massimo, riuscendo a immergerti completamente nelle tue avventure? Magari senza spendere un capitale? Allora vai diretto su Amazon e metti nel tuo carrello questo Monitor da gaming curvo da 27 pollici a soli 144,39 euro, invece che 159,99 euro.

Se dunque già il prezzo di partenza non era altissimo, con questo sconto del 10% è da prendere al volo. Siamo di fronte a un fantastico monitor con tecnologie all'avanguardia che ti catapulteranno nei tuoi giochi o in ciò che stai guardando. Ogni cosa prenderà vita e sarà un'esperienza indimenticabile. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Monitor da gaming curvo che ti porta dentro il gioco

Con questo Monitor da gaming curvo da 27 pollici riuscirai a percepire ogni momento del tuo videogioco in modo molto più reale. Grazie alla sua curvatura e la risoluzione 1920 x 1080 p, con refresh velocissimo fino a 200 Hz, le immagini sono sempre perfette.

I colori brillanti e intensi rendono tutto migliore, anche in quei giochi dove c'è poca luce. Inoltre ha un tempo di risposta di appena 1 ms e questo vuol dire che non ci sarà nessun ritardo nell'immagine, cosa perfetta soprattutto nelle partite online. Ha un design ultra sottile con una cornice praticamente impercettibile su 3 lati. È dotato delle porte HDMI e DP per collegare il tuo computer, nonché dell'attacco VESA, se vuoi appenderlo al muro.

Insomma una vera potenza da non farsi scappare assolutamente. Perciò non perdere tempo, vai subito su Amazon e acquista il tuo Monitor da gaming curvo da 27 pollici a soli 144,39 euro, invece che 159,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.