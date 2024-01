Moltiplica le tue possibilità con l'Hub con 4 porte USB 3.0 in OFFERTA!

Se non ne puoi più della scomoda situazione dove le porte USB del tuo portatile o del tuo computer sono troppo poche, che non bastano mai per le periferiche che vuoi collegare oppure per le chiavette USB con i tuoi dati, ecco che la soluzione arriva rapida con pochi click!

Infatti da oggi su Amazon in offerta puoi aggiudicarti l'HUB USB con ben 4 porte a soli 8,48€, con uno sconto del 32% sul prezzo più basso registrato di recente, e quasi 12€ risparmiati sul prezzo originale del prodotto!

4 porte USB al posto di 1 con l'HUB Ugreen!

Come da titolo, con questo HUB USB sarai in gradi di trasformare una singola porta USB in ben 4 porte USB 3.0! Questo significa che non solo avrai una moltiplicazione nel numero, ma potrai portare ad un livello superiore anche la qualità e la velocità grazie alla versione 3.0.

Questa HUB USB con ben 4 porte di Ugreen è alimentato, ed ha un design sottile e leggero, così che tu possa riporlo con tutta facilità all'interno della borsa o della valigetta del tuo laptop, risparmiando anche su inutili ingombri.

