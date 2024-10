Mira Murati, ex CTO di OpenAI, pronta per una nuova startup di AI

Mira Murati, ex Chief Technology Officer di OpenAI, sta preparando il lancio di una nuova startup nel campo dell’intelligenza artificiale. Secondo fonti vicine alla situazione, Murati sta attualmente cercando finanziamenti da parte di venture capitalist per sostenere questa nuova impresa.

La startup si concentrerà sullo sviluppo di prodotti basati su modelli di intelligenza artificiale proprietari. Una delle fonti, che ha chiesto l'anonimato per discutere di questioni riservate, ha aggiunto che non è ancora stato definito se Murati assumerà il ruolo di CEO all'interno della nuova società.

Nonostante un portavoce di Murati abbia declinato ogni commento ufficiale, alcune indiscrezioni suggeriscono che la startup potrebbe ottenere oltre 100 milioni di dollari di investimenti, anche se i dettagli finali sui finanziamenti non sono stati ancora confermati. L’esperienza e la reputazione di Murati nel settore, unite alle risorse necessarie per sviluppare modelli proprietari di intelligenza artificiale, lasciano presagire un grande interesse da parte degli investitori.

Un altro ex ricercatore di OpenAI potrebbe essere coinvolto

Si vocifera anche che Barret Zoph, ex ricercatore di OpenAI che ha lasciato l'azienda lo stesso giorno di Murati a fine settembre, potrebbe essere coinvolto nel progetto. Tuttavia, Zoph non ha rilasciato dichiarazioni in merito, e la notizia non è stata ancora confermata ufficialmente. È noto che Murati ha già iniziato a reclutare ex dipendenti di OpenAI per unirsi alla sua nuova iniziativa.

Murati ha ricoperto un ruolo di primo piano in OpenAI per oltre sei anni, contribuendo a guidare progetti rivoluzionari come ChatGPT e DALL-E, e svolgendo un ruolo chiave nella partnership con Microsoft. La sua carriera presso OpenAI l’ha resa una delle figure di spicco nell’industria dell'intelligenza artificiale, grazie anche alla sua esperienza in aziende come Tesla e Leap Motion.

La decisione di Murati di lasciare OpenAI alla fine di settembre è stata una sorpresa, segnando una delle partenze più significative all'interno dell'azienda. In precedenza, aveva anche brevemente ricoperto la carica di CEO ad interim durante una crisi di governance. La sua uscita fa parte di una tendenza crescente tra ex dirigenti di OpenAI, molti dei quali hanno avviato nuove startup nel settore, tra cui Anthropic e Safe Superintelligence.