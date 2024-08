Microsoft Teams: utenti potranno nascondere il feed Discover

Il feed Discover è un flusso personalizzato di contenuti del canale Teams, che consente agli utenti di recuperare post di persone, argomenti e canali. Gli utenti possono mettere Mi piace, commentare o condividere post dal feed Discover proprio come qualsiasi altro post del canale Teams. L’azienda di Redmond ha introdotto questo feed per migliorare la scoperta e la consapevolezza delle informazioni offrendo contenuti Microsoft Teams personalizzati e basati sulla pertinenza. Nelle scorse ore, Microsoft ha annunciato che aggiungerà la possibilità per gli utenti di Microsoft Teams di mostrare o nascondere il feed Discover utilizzando una nuova impostazione. Sebbene il feed Discover sia una funzionalità utile, l’azienda offre ora agli utenti la possibilità di personalizzare tale impostazione.

Microsoft Teams: come mostrare o nascondere il feed Discover

Per attivare o disattivare la visualizzazione del feed, gli utenti dovranno in primis cliccare sul pulsante "Impostazioni e altro" accanto alla propria immagine del profilo. Fatto ciò, bisognerà selezionare l'opzione Impostazioni. Nella scheda Generale si troverà una nuova opzione denominata "Mostra Discover nell'elenco dei tuoi canali". Gli utenti potranno abilitarla o disabilitarla in base alle proprie preferenze. Questa nuova opzione di visualizzazione/nascondi feed Discover è in fase di distribuzione per gli utenti di Teams Public Preview o Microsoft 365 Targeted release che utilizzano la nuova app Teams per Windows e macOS.

Il mese scorso, Microsoft ha anche aggiunto un paio di funzionalità interessanti per i Teams Insider. Innanzitutto, l’azienda ha introdotto la possibilità di usare emoji personalizzate per i messaggi. Tuttavia, è consentito un limite massimo di 5.000 emoji personalizzate per tenant. In secondo luogo, è stata aggiunta una funzionalità che consente agli utenti di Microsoft Teams di scegliere se ricevere o meno notifiche per un post in un canale. Infine, Microsoft sta lavorando a una nuova esperienza Teams che riunisce chat e canali per aiutare gli utenti a trovare velocemente ciò che interessa loro.