Microsoft Teams: Queues aiuterà a gestire le chiamate dei clienti

Microsoft Teams è la celebre app che consente alle aziende di effettuare riunioni online con i propri dipendenti. Tuttavia, può anche essere usata per contattare i clienti che hanno bisogno d’aiuto. Recentemente, l'azienda ha annunciato di aver reso disponibile al pubblico la nuova app Queues per Teams. Questa è stata creata appositamente per consentire agli utenti di gestire meglio le chiamate da parte di tali clienti.

In un post del blog, l’azienda di Redmond afferma che la nuova app Queues per Microsoft Teams è stata sviluppata per i rappresentanti del servizio clienti. Come ricordato da Microsoft: “L'interfaccia intuitiva e gli aggiornamenti in tempo reale dell'app Queues assicurano che gli agenti possano gestire le chiamate in arrivo, fornire assistenza e risolvere i problemi in modo efficiente. Gli agenti e i lead possono facilmente aderire o meno a seconda della loro disponibilità e, se configurato dall'amministratore, possono visualizzare il record CRM per le chiamate PSTN in arrivo affiancate per assicurarsi di avere tutto il contesto necessario per fornire un'esperienza di servizio clienti di alta qualità”.

Microsoft Teams: le funzionalità principali di Queues

Queues consente ai rappresentanti del servizio clienti di chiedere supporto ai propri dipendenti, oltre a un modo per passare da una coda di chiamata all'altra. Include dati in tempo reale che consentono agli utenti di vedere quante chiamate sono in attesa, qual è il tempo di attesa medio per quei clienti e quante persone hanno deciso di terminare le loro chiamate prima di raggiungere un utente. Naturalmente, Microsoft sta anche aggiungendo il supporto per il suo assistente AI generativo Copilot per l'app Queues tramite Teams Phone. L'azienda afferma che Copilot può registrare note, evidenziazioni e passaggi successivi per ogni chiamata. Inoltre, può anche inviare tali informazioni a un altro rappresentante del cliente.

L'app Queues è ora disponibile per le aziende che hanno un abbonamento Teams Premium. Questo piano offre anche funzionalità aggiuntive come il riepilogo intelligente delle chiamate, traduzioni in tempo reale, sottotitoli e altro ancora. Tali opzioni possono infatti essere utili anche per gli addetti al servizio clienti che rispondono alle chiamate con Microsoft Teams.