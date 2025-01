Microsoft Teams: potrai personalizzare la posizione delle notifiche

Microsoft ha introdotto una nuova opzione in Teams che consente agli utenti di personalizzare la posizione delle notifiche sul proprio schermo. Ora è possibile decidere se visualizzarle in uno dei quattro angoli: in basso a destra, in basso a sinistra, in alto a destra o in alto a sinistra.

Questa novità offre numerosi vantaggi per migliorare la produttività e l’esperienza lavorativa. Innanzitutto, permette di mantenere la concentrazione spostando le notifiche in zone dello schermo meno invadenti. Questo aiuta a ridurre le interruzioni, consentendo agli utenti di dedicarsi alle proprie attività senza distrazioni.

Inoltre, le notifiche restano comunque visibili, ma in modo discreto, garantendo un flusso di lavoro più fluido ed efficiente. Grazie alla possibilità di scegliere dove collocare le notifiche, ogni utente può adattare Teams alle proprie abitudini lavorative e preferenze personali, rendendo l’esperienza ancora più su misura.

Come attivare questa nuova funzione di Teams

Per attivare questa nuova funzione, è sufficiente accedere alle impostazioni di Teams, individuare la sezione dedicata a “Notifiche e attività” e selezionare l’angolo preferito per la visualizzazione. Attualmente, questa funzionalità è disponibile per gli utenti iscritti al programma "Teams Public Preview" o che utilizzano il canale "Microsoft 365 Targeted Release".

Inoltre, è necessario utilizzare la versione aggiornata del client Teams per Windows. Gli amministratori IT possono abilitare l’accesso alla “Teams Public Preview” tramite le impostazioni di aggiornamento di Teams. Questa modifica si aggiunge a una serie di miglioramenti recentemente introdotti in Teams. Tra questi, la possibilità di separare le finestre di Chat, Copilot e Note durante le riunioni.

Microsoft continua a lavorare per rendere Teams uno strumento sempre più intuitivo e personalizzabile, dimostrando un costante impegno nell’offrire soluzioni che migliorano l’esperienza degli utenti. Grazie a queste nuove funzionalità, Teams si conferma come una piattaforma versatile e attenta alle esigenze di chi lo utilizza, sia per lavoro che per collaborazione a distanza.