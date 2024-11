Microsoft Teams offrirà traduzioni in tempo reale

Le riunioni di Microsoft Teams stanno ottenendo una nuova funzionalità di traduzione che consente a ogni partecipante di parlare o ascoltare nella lingua che preferisce. L'interprete in Teams utilizza la traduzione vocale in tempo reale basata sull'intelligenza artificiale per simulare la voce dell’utente durante le riunioni. Come riportato sul blog di Microsoft, all'inizio del 2025 sarà disponibile un'anteprima che includerà fino a nove lingue. Inoltre, verrà introdotta la possibilità per la funzione di interprete di simulare la voce personale dell’utente in una lingua diversa. La nuova funzionalità fa parte di una serie di cambiamenti basati sull'intelligenza artificiale in arrivo su Microsoft Teams. La trascrizione delle riunioni supporterà presto le riunioni multilingue, quindi saranno supportate fino a 31 lingue di traduzione per una trascrizione di riunione.

Microsoft Teams: le altre novità AI in arrivo per la piattaforma

Tra le altre novità, all'inizio del prossimo, Redmond presenterà in anteprima anche la possibilità per Microsoft Teams di comprendere e ricapitolare qualsiasi contenuto visivo condiviso sullo schermo da PowerPoint o dal web durante le riunioni. Naturalmente, non mancheranno le consuete trascrizioni e riepiloghi delle chat. Copilot sarà anche in grado di eseguire un rapido riepilogo di tutti i file condivisi nell'interfaccia della chat in Teams. In questo modo, l’utente non dovrà necessariamente aprire l'intero file per capire di cosa si tratta.

Microsoft sta anche utilizzando i PC Copilot Plus per abilitare una funzionalità Teams Super Resolution. Quest’ultima sfrutta il chip NPU locale per migliorare la qualità delle videochiamate. Tale funzionalità potrebbe inoltre migliorare la qualità dei riquadri dei colleghi quando ci si collega tramite una connessione Internet debole. A partire dal prossimo gennaio, sviluppatori di app Windows potranno anche utilizzare API simili di super risoluzione delle immagini per migliorare le immagini sfocate. Infine, l’azienda di Redmond ha inoltre previsto aggiornamenti di Copilot Runtime. Tra le altre cose, queste includono la segmentazione delle immagini, la cancellazione degli oggetti e le funzionalità di descrizione delle immagini.