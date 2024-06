Microsoft Teams: nuovo modo per disattivare l'audio in chiamata

Microsoft Teams ha recentemente annunciato una piccola novità nella sua Anteprima pubblica. Si tratta di una nuova funzione che dovrebbe rendere più semplice disattivare l’audio durante una chiamata di Teams. In un post sul blog Microsoft 365 Insider, la società ha dichiarato: “Sappiamo che ci sono momenti durante una chiamata di Teams in cui è necessario passare a una schermata diversa sul dispositivo. Nella nuova esperienza Teams su Windows, grazie al tuo feedback, ora puoi controllare e vedere se l'audio è disattivato direttamente nella barra delle applicazioni di Windows. Puoi anche disattivare e riattivare facilmente l'audio facendo clic sull'icona del microfono”.

Microsoft Teams: nuova scorciatoia da tastiera per attivare/disattivare il microfono

Quando l’utente partecipa a una chiamata o a una riunione di Teams, dovrebbe visualizzare la nuova icona del microfono nella barra delle applicazioni di Windows. Questa scomparirà quando non si partecipa alla chiamata. Cliccando su tale tasto, verrà disattivato l'audio della chiamata o della riunione, mentre facendo nuovamente clic verrà riattivato. Inoltre, verrà inclusa una nuova scorciatoia da tastiera per disattivare e riattivare tale funzione, ovvero Windows + Alt + K. Questa funzionalità è già disponibile per i membri di Teams Public Preview per Windows ed è disponibile anche per le persone che accedono alle build release di Microsoft 365 Targeted.

Ad oggi non è chiaro quando tale funzionalità di Microsoft Teams diventerà disponibile a livello globale. Gli stessi membri dell'Anteprima pubblica di Teams possono anche provare un'altra funzionalità lanciata all'inizio di questa settimana. Quest’ultima consente alle persone che condividono lo schermo video di spostare la barra degli strumenti di Presenter ovunque sul display. Infine, Microsoft Teams anche aggiunto un'icona "Ottimizza" nella barra degli strumenti. Se cliccata, questa renderà automaticamente più fluida la riproduzione di qualsiasi video per le persone che hanno guardato il contenuto condiviso in una riunione di Microsoft Teams.