Microsoft Teams: nuovo design per la visualizzazione delle riunioni

Recentemente, Microsoft ha pubblicato un elenco di aggiornamenti apportati ai suoi servizi di chat e meeting online Microsoft Teams per il mese di luglio. Tra questi vi sono il supporto per la creazione di emoji personalizzate nelle chat, l'espansione del riconoscimento dell'altoparlante Copilot per Teams Rooms per Windows e la disattivazione delle notifiche per i post del canale, insieme al supporto per la personalizzazione delle notifiche audio. Il post del blog di Microsoft rivela ancora più aggiornamenti di Teams che sono stati implementati a luglio. Uno di questi ha un nuovo design della galleria per le videoconferenze. Microsoft afferma: “la nuova galleria posiziona tutti in riquadri di uguali dimensioni, indipendentemente dal fatto che la loro telecamera sia accesa o spenta. Mentre la dimensione predefinita della galleria è di 16 partecipanti, puoi personalizzare il numero di partecipanti visibili sullo schermo (fino a 49) per adattarlo al meglio alle tue preferenze”.

Microsoft Teams: le novità per eventi e Microsoft Mesh

Anche la funzionalità degli eventi in Teams ha ricevuto alcuni aggiornamenti. Gli organizzatori ora possono utilizzare le funzionalità di trascinamento della selezione per spostare l'ordine dei relatori per un evento. Inoltre, un nuovo interruttore può essere utilizzato per attivare o disattivare il video di un relatore durante un evento per quegli organizzatori.

Microsoft Teams offre anche altri miglioramenti e aggiunte per gli utenti che accedono agli avatar 3D e alle impostazioni virtuali con la tecnologia Microsoft Mesh. Uno di questi offre più reazioni per gli avatar Mesh. Secondo l’azienda di Redmond: “le reazioni degli avatar consentono ai partecipanti e ai relatori di valutare come gli eventi e le riunioni, e il loro contenuto, vengono ricevuti dai partecipanti. Le reazioni degli avatar aggiuntive possono essere riprodotte nella vista immersiva (3D) in Teams e negli eventi Mesh”. Infine, Microsoft introduce anche alcuni nuovi modelli che possono essere utilizzati per gli eventi Mesh invece di crearli da zero, insieme a un modo per tornare indietro e rivisitare gli eventi Mesh.