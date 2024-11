Microsoft Teams migliora ancora l’esperienza di chat e canali

Il mese scorso, Microsoft ha presentato un'esperienza riprogettata per chat e canali in Teams, sviluppata per aumentare l'efficienza e l'efficacia degli utenti. In precedenza, l’app presentava sezioni separate per chat, team e canali. Questa riprogettazione consolida questi elementi chiave in un'unica posizione, consentendo agli utenti di mantenere conversazioni senza problemi senza cambiare contesto. Attualmente disponibile per i clienti Public Preview di Microsoft Teams sia su app desktop che mobili, la nuova esperienza è facoltativa. Gli utenti possono scegliere di mantenere le viste separate per chat e canali o adottare l'approccio unificato. Per semplificare la gestione dei messaggi, la nuova esperienza di Microsoft Teams incorpora filtri come "Non letti", "Chat", "Canali", "Riunioni" e "Disattivato". Ad esempio, il filtro "Non letti" consente di visualizzare tutte le conversazioni non lette nelle chat, nei canali e nelle riunioni in un'unica vista.

Microsoft Teams: i dettagli della nuova esperienza

La nuova vista @mention aggrega i messaggi indirizzati a un utente specifico in un elenco interattivo, risparmiando agli utenti molto tempo nell'individuazione dei messaggi pertinenti. Invece di setacciare più conversazioni, gli utenti possono accedere a tutte le @mention con un solo clic. La nuova sezione "Preferiti" nella barra di navigazione a sinistra mostra tutte le chat e i canali aggiunti dalla precedente esperienza Teams. Inoltre, le sezioni personalizzate consentono agli utenti di organizzare le conversazioni da chat, canali, riunioni, bot Teams o agenti AI in una vista unificata. Inoltre, gli utenti possono creare post in chat o nei canali dalla stessa interfaccia, eliminando la necessità di dover prima navigare su un canale specifico.

Oltre alla nuova esperienza di chat e canali, i clienti Insider di Microsoft Teams possono ora invitare ospiti esterni alla propria organizzazione agli eventi Mesh. Gli ospiti con licenze Mesh, tra cui Teams Premium, possono partecipare a questi eventi dai loro PC. Inoltre, i partecipanti possono ora vedere le reazioni e le mani alzate di altri in stanze diverse durante gli eventi Mesh multi-room. Infine, Microsoft sta anche lavorando per supportare gli ospiti che si uniscono in modo anonimo o tramite l'app Mesh su Meta Quest.