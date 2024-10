Microsoft permetterà di creare agenti AI per attività di routine

Microsoft sta introducendo agenti autonomi, come "app per un mondo guidato dall'intelligenza artificiale" in grado di gestire le query dei clienti, l'inventario e non solo. A differenza dei chatbot, li agenti autonomi AI sono infatti dei programmi che necessitano di un intervento umano minimo. Anche altre grandi aziende tecnologiche, come Salesforce (CRM.N), hanno decantato il potenziale di tali agenti AI. Secondo alcuni analisti questi potrebbero fornire alle aziende che stanno investendo nell'intelligenza artificiale un percorso più semplice per monetizzare i miliardi di dollari. A questo proposito, Microsoft ha annunciato che i suoi clienti potranno utilizzare Copilot Studio per creare questi agenti in anteprima pubblica a partire da novembre.

Microsoft: l’azienda offrirà già 10 agenti AI pronti all’uso

L'azienda sta utilizzando diversi modelli di intelligenza artificiale sviluppati internamente e da OpenAI per creare gli agenti. Inoltre, Redmond sta anche introducendo 10 agenti pronti all'uso, che possono aiutare con attività di routine. Queste includono ad esempio la gestione della catena di approvvigionamento, il monitoraggio delle spese e la comunicazione con i clienti. In una demo, McKinsey & Co, che ha avuto accesso anticipato agli strumenti, ha creato un agente in grado di gestire le richieste dei clienti verificando la cronologia delle interazioni, identificando il consulente per l'attività e programmando un incontro di follow-up.

I giganti della tecnologia stanno subendo pressioni per mostrare i rendimenti dei loro grandi investimenti in AI. Le azioni di Microsoft sono scese del 2,8% nel trimestre di settembre, con una performance inferiore rispetto all'indice S&P 500. Tuttavia, queste restano comunque oltre il 10% in più rispetto all'inizio dell'anno. Infine, negli ultimi mesi sono emerse alcune preoccupazioni riguardo al ritmo di adozione di Copilot. Ad agosto, la società di ricerca Gartner ha effettuato un sondaggio condotto su 152 organizzazioni IT. I risultati hanno mostrato che la stragrande maggioranza di esse non aveva superato la fase pilota con le loro iniziative relative a Copilot.