Microsoft Teams ottimizzato per i desktop virtuali: ecco le novità

Microsoft ha annunciato il lancio in anteprima di una nuova architettura di ottimizzazione per Microsoft Teams in ambienti desktop virtuali (VDI). Questa nuova versione, che sostituisce WebRTC con SlimCore, il motore multimediale alla base del nuovo client Teams, offre una serie di funzionalità e miglioramenti delle prestazioni, rendendo l'esperienza d'uso più fluida e ricca per gli utenti VDI.

Tra le novità principali introdotte, spiccano la visualizzazione della galleria 3x3 e 7x7, che consente di vedere più partecipanti contemporaneamente durante le chiamate. Questa funzionalità è particolarmente utile per le riunioni di grandi gruppi, facilitando la comunicazione e la collaborazione visiva. Inoltre, è ora possibile caricare immagini personalizzate da utilizzare come sfondo durante le riunioni, permettendo agli utenti di personalizzare ulteriormente la loro esperienza.

Un'altra miglioria significativa riguarda la qualità video, con il supporto per video in 1080p sia per le chiamate che per la condivisione dello schermo. Durante la condivisione dello schermo, è possibile includere anche l'audio del computer, rendendo le presentazioni e le dimostrazioni più complete ed efficaci. L'accelerazione hardware, inoltre, contribuisce a migliorare le prestazioni video e grafiche, garantendo una riproduzione più fluida e di alta qualità.

Addio stack partner VDI: tutte le novità relative a Microsoft Teams

Per quanto riguarda la gestione delle presentazioni, la modalità presentatore offre controlli avanzati, permettendo agli utenti di gestire le loro presentazioni in modo più efficiente. Gli utenti di Teams Premium avranno accesso a funzionalità esclusive come le riunioni registrabili e le trascrizioni, ampliando le possibilità di utilizzo della piattaforma.

Oltre alle nuove funzionalità, la versione VDI di Teams introduce importanti miglioramenti delle prestazioni grazie alla nuova architettura. Teams dovrebbe funzionare in modo più reattivo e senza intoppi negli ambienti VDI. Gli aggiornamenti automatici semplificano la gestione, installando le nuove versioni senza bisogno di intervento da parte degli amministratori IT.

Un altro vantaggio significativo è il miglioramento del supporto. Microsoft ha eliminato la dipendenza dallo stack del partner VDI, semplificando la gestione e la risoluzione dei problemi. L'architettura semplificata della nuova versione VDI di Teams prevede l'uso di un nuovo plugin lato client (MsTeamsPlugin.dll), che si occupa di creare canali virtuali con Teams sul server e di scaricare il motore multimediale.