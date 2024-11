Microsoft Teams estende limite del Municipio a 50.000 partecipanti

A settembre 2023, Microsoft Teams ha introdotto il Municipio (Town Hall) come una nuova soluzione per le comunicazioni one-to-many, in cui relatori, organizzatori e co-organizzatori guidano la presentazione. Al momento dell'annuncio, Microsoft aveva rivelato che il municipio avrebbe sostituito definitivamente la sua soluzione Teams Live Events esistente. Sulla base del feedback dei clienti, il 30 settembre 2024 Microsoft ha infine annunciato che non avrebbe ritirato Teams Live Events. Come rivelato dall’azienda di Redmond: "Abbiamo parlato con i clienti e comprendiamo quanto sia importante garantire una transizione fluida a Town Hall. Ci impegniamo a rendere il più semplice e vantaggioso possibile per i clienti sperimentare, adottare e implementare Town Hall come destinazione per eventi digitali su larga scala, nonché a consentire ai clienti di passare da Live Events a Town Hall secondo i propri tempi".

Dall'anno scorso, Microsoft ha apportato diversi miglioramenti alla funzionalità Municipio. Finora, i Town hall di Teams avevano un limite di 20.000 partecipanti per un singolo evento. Microsoft ha recentemente aggiornato la sua pagina della roadmap per dichiarare che gli organizzatori di istanze Town hall possono ora raggiungere un pubblico più ampio con un'espansione a un massimo di 50.000 partecipanti simultanei. Questa espansione sarà disponibile a dicembre di quest'anno sul web, sul desktop e su Mac.

Microsoft Teams: qualità e stabilità del Municipio rimarranno stabili

L’azienda di Redmond ha specificamente menzionato che la qualità e la stabilità dei Town Hall fino a questo nuovo limite di 50.000 rimarranno costanti. Ciò offrirà un'esperienza affidabile e di alta qualità per i partecipanti. Per garantire la qualità per gli eventi con più di 20.000 partecipanti contemporanei, Microsoft disabiliterà alcune funzionalità di interattività per tutti i partecipanti. L’azienda ha inoltre osservato che le organizzazioni che necessitano di supporto per un pubblico fino a 50.000 partecipanti simultanei possono rivolgersi al Microsoft 365 Live Event Assistance Program (LEAP) per assistenza. Tale funzionalità è disponibile per le organizzazioni con una licenza Teams Premium attiva. Aumentando la capacità dei Town Hall, Microsoft Teams consentirà alle organizzazioni di connettersi con un pubblico più ampio mantenendo un'esperienza di alta qualità.