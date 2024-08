Microsoft Teams: arriva finestra PiP con quattro partecipanti

Chi utilizza spesso Microsoft Teams sa che è possibile ridurre a icona la finestra della riunione online. Ciò permette di tenere traccia della riunione mentre si effettuano altre attività, come guardare una presentazione. Adesso, Microsoft ha deciso di introdurre una nuova opzione che offre una galleria espansa di riunioni come opzione per la finestra della riunione ridotta a icona. In un post sul blog di Microsoft 365, l'azienda afferma che i membri della Teams Public Preview o della versione Microsoft 365 Targeted possono dare un'occhiata alla nuova finestra della riunione ridotta a icona per le versioni Windows e Mac di Teams. Come riportato dall’azienda di Redmond: “l'attuale visualizzazione della riunione a riquadro singolo per i partecipanti, che mostra l'oratore attivo, è stata migliorata con l'opzione di espanderla in una visualizzazione galleria che mostra fino a 4 partecipanti alla riunione e un riquadro Me Video”.

Microsoft Teams: come funziona la visualizzazione galleria espansa

Nella modalità Picture in Picture, la visualizzazione con il solo oratore attivo rimane quella predefinita. Per utilizzare la nuova griglia con quattro utenti, basta cliccare sull'opzione Mostra galleria partecipanti dell'app e quindi attivare la visualizzazione della galleria espansa. Tuttavia, durante una presentazione in una riunione, la visualizzazione predefinita della finestra della riunione passerà alla nuova visualizzazione estesa. È possibile modificarla cliccando sull'opzione Mostra solo il relatore attivo.

Se si utilizza Microsoft Teams per condividere uno schermo durante la riunione, per impostazione predefinita verrà visualizzata la visualizzazione della galleria espansa. Verranno visualizzati fino a quattro membri della riunione, il contenuto condiviso sullo schermo e la persona che gestisce la presentazione. Microsoft stia testando questa funzionalità con i membri della Public Preview di Teams. Tuttavia, l'azienda non ha ancora comunicato quando le nuove opzioni di Picture in Picture saranno disponibili a livello globale.