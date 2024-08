Microsoft Teams: arriva app unificata per Windows 10, 11 e Mac

Microsoft ha recentemente rilasciato la versione di anteprima di una nuova app unificata di Microsoft Teams per account aziendali, personali o educational per i membri del programma Windows Insider. Adesso l’azienda ha annunciato che questa nuova app è ora disponibile ufficialmente per gli utenti Windows 10, 11 e Mac. L’app si aggiornerà in modo automatico. Tuttavia, gli utenti che non intendono aspettare possono anche installarla subito scaricando Teams dal Microsoft Store.

Microsoft Teams: come funziona la nuova app unificata

In un post del blog, L’azienda ha affermato che gli utenti di Teams che desiderano aggiungere più di un account alla nuova app Microsoft Teams possono accedere ad un account (aziendale, personale o educational), selezionare la loro immagine del profilo e aggiungere gli altri. Quando si avvia la nuova app Teams, gli account si apriranno in finestre affiancate. Come riportato da Microsoft sul blog: “sappiamo che molti utenti hanno più account Teams. Quindi abbiamo semplificato la scelta dell'account preferito quando si partecipa a una riunione Teams. Puoi anche partecipare come ospite senza effettuare l'accesso. Che tu stia partecipando a una chiamata per metterti in contatto con un cliente o discutere della raccolta fondi autunnale della tua scuola, seleziona semplicemente il tuo account preferito nel momento in cui ti unisci alla riunione”.

La nuova app unificata di Microsoft Teams significa che gli utenti Windows 10, Windows 11 e Mac che accedono all'app con un'e-mail personale possono connettersi e collaborare con qualsiasi altro utente Teams gratuitamente. Se si accede a un'app Teams con un account e-mail aziendale, questa sarà comunque soggetta alle restrizioni che gli amministratori Teams hanno precedentemente impostato. L’app desktop unificata si unisce alle app Teams per Android e iOS, che hanno già supportato le iscrizioni per utenti aziendali, personali ed educational.