Microsoft Stream ottiene nuove funzionalità tra cui Copilot

Microsoft Stream, la soluzione di condivisione video di Redmond per le aziende, ha appena lanciato una raccolta di nuove funzionalità. A confermarlo è la stessa società in un annuncio su Tech Community. Queste funzionalità includono Copilot in Microsoft Stream, callout dei contenuti di Microsoft M365 e analisi dell'interattività, reazioni video e l'opzione per lo streaming della registrazione video nel nuovo Outlook per Windows e Web. L'aggiornamento più importante di Microsoft Stream è che Copilot in Stream è ora disponibile. Grazie all’AI è possibile riepilogare i video archiviati su SharePoint in modo semplice, per ottenere il massimo dai tuoi contenuti. Inoltre, Copilot azzera i limiti su come è possibile interagire con i video. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario acquistare il piano aziendale di Copilot per Microsoft 365.

Spiegando i nuovi callout dei contenuti di Microsoft 365 e l'analisi dell'interattività, Microsoft ha spiegato che: “aggiungere elementi come sondaggi, quiz o altre forme di raccolta dati ai tuoi video è sempre stato difficile. Stream now rende l'aggiunta di tali componenti più semplice ed efficace. Puoi utilizzare Microsoft Forms e altri collegamenti nei callout direttamente dal tuo video. Ciò consente ai tuoi spettatori di cercare e trovare facilmente contenuti aggiuntivi dall'interno del lettore Stream. Potrai vedere quali callout sono stati i più efficaci utilizzando la nuova analisi dell'interattività di Stream. Ti consentono di raccogliere dati non personali sul tuo pubblico, come le risposte ai sondaggi di Microsoft Form o il tempo medio di attenzione. Metriche come queste rendono molto più facile capire quali dei tuoi video ed elementi interattivi hanno ottenuto i migliori risultati e perché”.

Microsoft Stream: le reazioni ai video permettono di creare video più efficaci

Le reazioni ai video in Microsoft Stream non riguardano semplicemente la reazione al video nel suo insieme. È possibile abilitare le reazioni come elementi interattivi in ​​tutto il video in modo che gli spettatori possano rispondere più volte nel corso del contenuto. Questo può aiutare a scoprire quali parti del tuo video sono state più efficaci. Prendendo queste informazioni, si potranno realizzare video migliori in futuro. Questa funzionalità può essere attivata o disattivata e utilizzata da individui e team. Infine, gli utenti possono ora utilizzare le funzionalità di registrazione video in streaming in Microsoft Outlook sul Web e nella nuova versione di Outlook per Windows. Con questa integrazione è possibile registrare un videomessaggio, catturare lo schermo o entrambi, direttamente da Outlook. Microsoft ha affermato che questa funzionalità è utile per evidenziare demo di prodotti, recensioni aziendali o migliorare la cultura aziendale.