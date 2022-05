Microsoft si è unita alla Open 3D Foundation

Microsoft ha deciso di entrare a far parte della Open 3D Foundation. Si tratta di una fondazione, nata sotto l'egira della Linux Foundation, ideata per creare un framework open source di conoscenze, tool e piattaforme comuni per lo sviluppo di tecnologie, simulazioni e videogiochi con grafica 3D. L' Open 3D Foundation, composta da più di 25 aziende ed enti, ha dunque dato vita a diversi strumenti software ed un motore grafico, chiamato Open 3D Engine, open source dedicato alla realizzazione di animazioni, esperienze virtuali e videogame tripla A. L'ingresso di Microsoft in tale fondazione è dunque un passo molto importante per l'azienda guidata da Satya Nadella, infatti sono diversi anni che la società americana si sta progressivamente avvicinando alla community di sviluppatori open source.

Microsoft è inoltre, con il suo brand Xbox, uno dei principali attori dell'industria videoludica. Dunque è normale che sia interessata ad estendere il suo know-how di conoscenze grazie alla cooperazione con l'Open 3D Foundation. Oltretutto Microsoft è già da diversi anni un membro attivo della Linux Foundation. Tale decisione rientra dunque in una più ampia partnership con tale istituzione.

È stato lo stesso team della Linux Foundation a dare il benvenuto a Microsoft all'interno della Open 3D Foundation tramite un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale del progetto:

"La Open 3D Foundation (O3DF) è orgogliosa di accogliere Microsoft come membro Premier insieme ad Adobe, AWS, Huawei, Intel e Niantic. La partecipazione di Microsoft al progetto porta un grande patrimonio di conoscenze all'interno della fondazione. Questo è il segno che l'industria videoludica crede nel lavoro che abbiamo svolto ed intende supportarci nello sviluppo di high-fidelity e fully-featured solution come il nostro 3D engine open source. Paul Oliver, Principal Group Program Manager di Microsoft, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di O3DF, sostenendo l'impegno della Fondazione per garantire una collaborazione equilibrata e un feedback che soddisfi le esigenze della comunità Open 3D."

Secondo il team di Open 3D Foundation grazie a Microsoft sarà possibile continuare il processo di democratizzazione del game development, rendendo accessibili tool e tecnologie per i coder di tutto il mondo.