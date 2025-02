Microsoft risolve un problema di drag-and-drop su Outlook

Microsoft ha finalmente risolto un problema che impediva agli utenti di trascinare e rilasciare email e voci del calendario nel classico Outlook dopo l'installazione degli aggiornamenti di Windows 11 versione 24H2. Il problema si era verificato a causa di due aggiornamenti recenti: l'aggiornamento cumulativo di anteprima KB5050094, rilasciato a gennaio 2025, e l'aggiornamento di sicurezza KB5051987 di febbraio 2025.

La situazione, descritta da Microsoft in un documento di supporto, ha creato non pochi disagi per gli utenti che, dopo l'installazione degli aggiornamenti, non riuscivano più a eseguire l'operazione di drag-and-drop nel client di Outlook. Secondo quanto riportato, gli utenti che eseguono Windows 11, versione 24H2, dopo aver installato gli aggiornamenti di gennaio e febbraio, hanno riscontrato difficoltà nel trasferire email e appuntamenti del calendario nelle cartelle di Outlook.

Per risolvere il problema, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo di anteprima, il KB5052093, disponibile da martedì. Questo aggiornamento risolve il malfunzionamento legato al drag-and-drop, riportando la funzionalità al suo corretto funzionamento. Tuttavia, Microsoft ha anche spiegato che la correzione completa sarà distribuita a tutti gli utenti con il prossimo Patch Tuesday, previsto per il mese prossimo.

Una soluzione temporanea finché la correzione definitiva non sarà disponibile per tutti

Fino a quando la correzione non sarà resa disponibile a tutti, gli utenti che non desiderano o non possono installare l'aggiornamento facoltativo possono ricorrere a una soluzione temporanea. Per aggirare il problema, è necessario disabilitare l'impostazione "Ottimizza per la compatibilità" di Outlook, procedendo attraverso il menu delle opzioni dell'interfaccia utente. Questo permetterà di tornare a utilizzare la funzionalità di drag-and-drop in attesa della correzione definitiva.

Nel corso di quest'anno, Microsoft ha già affrontato e risolto altri problemi che affliggevano Outlook, inclusi quelli che causavano il crash del programma durante la scrittura o la risposta a email. A gennaio, è stata distribuita una patch per correggere un altro bug che impediva l'accesso a Gmail per gli utenti di Outlook. Inoltre, la società ha rilasciato risoluzioni per altre problematiche che riguardavano l'apertura e il funzionamento di Outlook stesso, sia su sistemi Windows Server 2016 che Windows Server 2019.

Inoltre, con gli aggiornamenti di sicurezza di febbraio 2025, Microsoft installerà automaticamente il nuovo client di Outlook anche sui dispositivi Windows 10, una mossa già annunciata all'inizio di gennaio e testata con l'aggiornamento KB5050081.