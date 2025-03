Microsoft porta OpenAI o3 alle aziende con due nuovi agenti AI

L'anno scorso, Microsoft ha introdotto una funzionalità per i clienti aziendali per creare i propri agenti AI per le esigenze aziendali. Questi agenti possono agire in modo indipendente, avviare eventi, completare attività e altro ancora. A Ignite 2024, Microsoft ha rivelato diversi agenti Copilot integrati in Microsoft 365 per migliorare i processi aziendali e la produttività individuale. Nelle scorse Microsoft ha annunciato due nuovi agenti AI Copilot per i clienti Microsoft 365: Researcher e Analyst.

Microsoft: i dettagli dei nuovi agenti AI per le aziende

Il nuovo agente Researcher aiuterà i clienti a svolgere ricerche multi-step. Ciò sarà possibile utilizzando i loro dati di lavoro con una qualità e un'accuratezza maggiori di quanto fosse possibile in precedenza. Researcher è un agente di ragionamento che utilizza il modello o3 Deep Research di OpenAI, insieme all'orchestrazione avanzata in Copilot e agli algoritmi di ricerca approfondita. Questo agente può porre domande di chiarimento e consente persino agli utenti di visualizzare la sua catena di ragionamento in tempo reale. Insieme al contenuto di Microsoft 365 disponibile in riunioni, file, chat ed e-mail, Researcher può anche attingere a dati aziendali di terze parti tramite connettori e dati web per migliorare ulteriormente la sua ricerca. Una volta che il report di ricerca è pronto, gli utenti possono condividerlo con altri per un'ulteriore collaborazione.

Il nuovo agente Analyst aiuterà i clienti a trasformare rapidamente i loro dati grezzi in informazioni. Questo agente di ragionamento utilizza il modello o3-mini di OpenAI ed è ottimizzato per l'analisi avanzata dei dati sul lavoro. I clienti potranno caricare un file Excel con i dati e chiedere a questo agente di visualizzarli. Similmente all'agente Researcher, gli utenti potranno vedere la catena di ragionamento dell'agente Analyst. Questo agente può anche utilizzare il codice Python in tempo reale per l'analisi. Automatizzando attività complesse come la ricerca e l'analisi dei dati. Questi nuovi agenti Copilot consentono ai dipendenti di concentrarsi sul processo decisionale strategico e sulla collaborazione. Gli utenti interessati possono saperne di più su Researcher e Analyst accedendo al sito web ufficiale di Microsoft.