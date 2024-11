Microsoft lancia nuove funzionalità AI per Paint e Notepad

Microsoft ha annunciato di aver iniziato a distribuire le nuove app Paint e Notepad agli utenti Windows Insider nei canali Canary e Dev su Windows 11. Le nuove funzionalità AI potrebbero non essere ancora disponibili per tutti gli Insider, poiché Microsoft amplierà il lancio in base al feedback raccolto. La nuova funzionalità di riempimento generativo in Paint consentirà agli utenti di apportare modifiche e aggiunte con una descrizione testuale. Per fare ciò, gli utenti possono utilizzare lo strumento Selezione nella barra degli strumenti e creare una selezione Rettangolo o Forma libera. A questo punto un piccolo menu apparirà accanto alla selezione. Gli utenti potranno fare clic sull'opzione Riempimento generativo, utilizzare la casella di testo per descrivere ciò che desiderano aggiungere e selezionare Crea. Se l'immagine generata non è buona, gli utenti possono semplicemente fare clic sul pulsante Riprova.

Questa nuova funzionalità di riempimento generativo sarà inizialmente disponibile sui PC Copilot+ con chip Snapdragon. La nuova cancellazione generativa aiuterà gli utenti a rimuovere gli oggetti indesiderati dalla tela e a riempire lo spazio in base alle parti circostanti dell'immagine. Per utilizzare questa funzionalità, gli utenti dovranno selezionare Cancellazione generativa sul lato sinistro dello schermo mentre utilizzano lo strumento gomma. Gli utenti possono usare le opzioni "Aggiungi area da cancellare" e "Riduci area da cancellare" a seconda delle necessità. Una volta completata la selezione, gli utenti possono fare clic su Applica per rimuovere l'oggetto. A differenza di Riempimento generativo, la nuova funzionalità di cancellazione generativa sarà disponibile per gli utenti su tutti i PC Windows 11.

Microsoft: le novità AI per l’app Notepad

Per quanto riguarda l’app Notepad, questo nuovo aggiornamento offre la possibilità di riscrivere il contenuto di testo utilizzando la potenza dell'intelligenza artificiale. Gli utenti saranno in grado di riformulare le frasi, regolare il tono e modificare la lunghezza del contenuto in base alle proprie esigenze. Per utilizzare questa nuova funzionalità, gli utenti devono semplicemente selezionare il testo che desiderano riscrivere. In seguito, bisognerà cliccare con il pulsante destro del mouse e selezionare l'opzione Riscrivi, selezionare “Riscrivi” dalla barra dei menu o utilizzare la scorciatoia da tastiera Ctrl + I.

Notepad offrirà tre varianti del testo riscritto. Gli utenti possono anche premere Riprova per ottenere altri suggerimenti. La nuova funzionalità Notepad Rewrite è ora disponibile in anteprima negli Stati Uniti, in Francia, nel Regno Unito, in Canada, in Italia e in Germania. Microsoft ha anche affermato di aver migliorato le prestazioni di avvio di Notepad. Gli utenti possono aspettarsi tempi di avvio migliorati fino al 55%. Queste nuove entusiasmanti funzionalità di Paint e Notepad sfruttano la potenza dell'intelligenza artificiale per rendere le attività creative più semplici ed efficienti.