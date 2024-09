Microsoft Loop introduce caricamento di file Office e PDF

L’azienda di Redmond sta aggiungendo una nuova funzionalità al suo servizio di collaborazione Microsoft Loop, in base al feedback degli utenti che desideravano un modo più semplice per condividere file con altri. Le persone che utilizzano la versione di anteprima di Loop possono ora caricare direttamente file Word, PowerPoint, Excel e PDF negli spazi di lavoro. In un post sul blog di Microsoft 365 Insider, l'azienda ha dichiarato: “secondo il vostro feedback, molti di voi lavorano su più tipi di file (inclusi i file Loop) per collaborare con i colleghi, gestire progetti o semplicemente raccogliere informazioni su un argomento. Ora potete riunire tutti questi file in un'area di lavoro Loop utilizzando l'opzione ‘Carica un file’”.

Microsoft Loop: come caricare file Office nello spazio di lavoro

Gli utenti di Microsoft Loop possono accedere sul sito ufficiale di Loop e aprire il proprio spazio di lavoro. È quindi possibile fare clic sul menu Crea nuovo e quindi selezionare l'opzione Carica un file. È quindi possibile selezionare i documenti o i file supportati da questa nuova funzionalità e quindi selezionare l'opzione Apri. Il file o i file devono quindi essere caricati nel proprio spazio di lavoro Loop selezionato. Microsoft nota che ogni file caricato su Loop non può avere dimensioni superiori a 250 GB. Tutti i file caricati su Loop vengono archiviati nel proprio account OneDrive for Business, seguendo il percorso I miei file, Loop e Caricamenti spazio di lavoro. Ad oggi l’azienda di Redmond non ha dichiarato quando questa nuova funzionalità di caricamento file diventerà generalmente disponibile per tutti gli utenti di Loop.

Microsoft ha anche lanciato di recente un nuovo aggiornamento di Loop 2.0. Ha lanciato un'interfaccia utente più pulita e semplice. Ciò include un nuovo menu di navigazione posizionato sul lato sinistro dell'app Loop insieme a un nuovo pulsante Crea nell'angolo in alto a sinistra dell'app che dovrebbe semplificare la creazione di nuovi spazi di lavoro Loop. Infine, è stata introdotta anche una nuova scheda Note riunione che semplifica l'accesso alle note da una riunione di Microsoft Teams nell'app Loop.