Microsoft Loop 2.0 rinnova l’interfaccia e include varie migliorie

L’azienda di Redmond ha recentemente presentato Microsoft Loop 2.0 con un'interfaccia rinnovata e miglioramenti per ottimizzare l'esperienza utente complessiva. Innanzitutto, Loop è stato spostato su un nuovo URL (https://loop.cloud.microsoft). Questa modifica dell'URL fa parte di uno sforzo Microsoft per semplificare l'esperienza complessiva, riducendo le richieste di accesso, i reindirizzamenti e i ritardi nell'accesso ai servizi online. Microsoft Loop 2.0 è dotato di un'interfaccia utente rinnovata che appare pulita e semplice. Oltre a ciò, grazie al nuovo menu di navigazione, è stato semplificato l'accesso alle note della riunione, ai preferiti, agli elementi recenti e altro ancora. Inoltre, è stato introdotto un nuovo pulsante Crea che consente di creare spazi di lavoro o bozze di idee da qualsiasi punto dell'app. In precedenza, gli utenti potevano creare nuovi elementi Loop solo dalla home page.

Microsoft Loop 2.0: come sarà la nuova interfaccia grafica dell’app

Con Microsoft Loop 2.0, ora è possibile aggiungere componenti, pagine o idee Loop a un'area di lavoro direttamente dal breadcrumb in alto. Si possono aggiungere ad aree di lavoro esistenti o crearne di nuove. Tutte le note di riunioni collaborative di Microsoft Teams sono ora organizzate nella scheda Note di riunione. Gli utenti possono anche creare le note pre-lette o gli elementi dell'agenda per tutte le future riunioni all'interno della nuova esperienza Loop. La scheda Preferiti sulla barra di navigazione a sinistra consentirà di accedere facilmente e passare tra le aree di lavoro preferite e recenti nell'app Microsoft Loop. Infine, la scheda Recenti sulla barra di navigazione ti consentirà di trovare facilmente le pagine e i componenti Loop più recenti in Microsoft 365.

Oltre a quelli creati tramite l'app Loop, la scheda Recenti mostrerà anche i componenti Loop creati direttamente in Microsoft Teams, Outlook, OneNote e Whiteboard. Microsoft Loop 2.0 non è ancora disponibile per tutti, ma l’azienda di Redmond dovrebbe rilasciarlo a livello globale già nelle prossime settimane.