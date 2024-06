Microsoft Loop aggiunge commenti e opzioni di Stampa e PDF

La web Microsoft Loop ha recentemente aggiunto due nuove funzionalità per gli abbonati a Microsoft 365. La prima offre più opzioni di comunicazione, mentre l'altra consente di pubblicare le pagine Loop in altre forme. In un post sul sito blog Microsoft 365 Insider, la società ha annunciato che ora è possibile scrivere commenti sulle tabelle e sulle schede Loop. Microsoft ha dichiarato: “i commenti sono preziosi strumenti di comunicazione che puoi utilizzare per porre domande, aggiungere feedback contestuale, discutere e affrontare problemi e consentire una ricca collaborazione. Aggiungendo commenti alle celle nelle tabelle Loop e ai campi nelle schede Loop, puoi condividere meglio le tue idee nel contesto e comunicare in modo efficiente in modo asincrono”.

Microsoft Loop: le nuove funzionalità in dettaglio

Gli utenti possono avviare il sito di Microsoft Loop e creare una nuova tabella o aprirne una esistente. Per aggiungere un commento, basta cliccare con il tasto destro sulla cella che preferiscono e selezionare l'opzione Nuovo commento. Dopo aver scritto il commento e poi possibile cliccare su pulsante Pubblica commento. Gli utenti possono anche modificare un commento esistente facendo clic sull'icona del commento, quindi facendo clic sul menu con i puntini di sospensione. Possono quindi selezionare l'opzione Modifica, in modo da modificare il loro commento. Microsoft Loop include anche il supporto per eliminare i commenti seguendo gli stessi passaggi, ma poi selezionando Elimina. opzione. Gli utenti non possono eliminare o modificare i commenti in una tabella Loop originariamente creati da altri.

In un altro post sul blog di Microsoft 365 Insider, Microsoft ha rivelato di aver aggiunto il supporto sia per la stampa delle pagine Loop, sia per la loro conversione in file PDF. Basta aprire la pagina Microsoft Loop corrente e quindi fare clic sull'icona del menu Impostazioni e altro (...). A questo punto si potrà visualizzare la nuova opzione di esportazione Stampa e PDF. Cliccando tale opzione, dovrebbe apparire la finestra di dialogo Stampa del browser web. Infine, è possibile selezionare Salva come PDF o selezionare una stampante per stampare la pagina Loop. Entrambe queste nuove funzionalità sono disponibili per tutti gli utenti di Loop Microsoft 365.