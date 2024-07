Blocco note per Windows 11 includerà il controllo ortografico

A marzo, alcuni utenti dell'app Blocco note per Windows 11 hanno notato alcuni nuovi interruttori nelle impostazioni. Questi indicavano che l'app di testo avrebbe presto ottenuto funzionalità di controllo ortografico e correzione automatica. Successivamente, Microsoft ha iniziato a consentire ai membri del programma Windows Insider di verificare queste nuove funzionalità di correzione di bozze di Blocco note. Ora, pochi mesi dopo che le nuove funzionalità del Blocco note sono state rese disponibili per i tester Insider. Tom's Hardware riferisce inoltre che le funzionalità di controllo ortografico e di correzione automatica stanno iniziando a essere implementate per gli utenti principali dell'app su Windows 11.

Blocco note per Windows 11: controllo ortografico abilitato di default

Ad oggi, Microsoft non ha fatto alcun annuncio ufficiale sulla nuova versione di Blocco note. È possibile che l'azienda stia aspettando che l'aggiornamento dell'app venga distribuito a più utenti prima di rivelarlo agli utenti. Il controllo ortografico di Blocco note per Windows 11 sarà simile a quello delle altre app di testo. Verranno infatti mostrate linee colorate rosse sotto le parole considerate errate dalla funzionalità di controllo ortografico. L'app può anche mostrare opzioni di correzione automatica per le parole con errori di ortografia. Tom's Hardware indica che le nuove funzionalità di controllo ortografico nel Blocco note per Windows 11 sono abilitate per impostazione predefinita. Tuttavia, se lo desiderano, gli utenti possono anche accedere alle impostazioni dell'app per disattivare tale opzione.

Le nuove funzionalità di controllo ortografico del Notepad sono state aggiunte diversi mesi dopo che Microsoft aveva annunciato che avrebbe deprecato WordPad. La sua app di elaborazione testi gratuita verrà infatti eliminata dopo 28 anni di “onorato servizio”. Microsoft rimuoverà completamente WordPad da Windows 11 sia con la versione 24H2 del sistema, sia con Windows Server 2025. Tuttavia, è bene ricordare che gli utenti possono comunque ripristinare l’app dopo che questa sarà ufficialmente scomparsa. Le nuove funzionalità di controllo ortografico per Blocco note per Windows 11 sono probabilmente un modo per Microsoft di offrire agli utenti un editor di testo gratuito con alcune funzionalità di elaborazione testi che sarebbero state incluse nell'app WordPad ormai ritirata.