Microsoft lancia Azure Linux 3.0 per AKS

Microsoft ha lanciato Azure Linux 3.0 per il servizio Azure Kubernetes, attualmente disponibile in anteprima sulla versione 1.31 di AKS. L'aggiornamento, già rilasciato su GitHub, introduce importanti aggiornamenti rispetto alla release precedente, Azure Linux 2.0 (nome in codice Mariner), lanciata tre anni fa.

Le novità di Azure Linux 3.0

Le novità di Azure Linux 3.0 comprendono un miglioramento dei componenti principali: il Kernel di Linux è stato aggiornato dalla versione 5.15 alla 6.6, Containerd è passato dalla versione 1.6.26 alla 1.7.13 (con la release 2.0 prevista in futuro), SystemD è stato aggiornato dalla versione 250 alla 255 e OpenSSL ha subito un aggiornamento altrettanto importante, passando dalla 1.1.1k alla 3.3.0.

Per chi fosse interessato a utilizzare il rilascio 3.0 in anteprima su AKS 1.31 sarà necessario registrare un apposito flag nel proprio abbonamento Azure. Il comando per abilitare la registrazione è infatti:

az feature register --namespace Microsoft.ContainerService --name AzureLinuxV3Preview

Una volta registrato il flag è possibile verificarne lo stato con:

az feature show --namespace Microsoft.ContainerService --name AzureLinuxV3Preview

Dopo l'attivazione si possono creare nuovi cluster o pool di nodi utilizzando l'opzione --os-sku=AzureLinux che, come impostazione predefinita, adotterà Azure Linux 3.0. Microsoft ha comunicato inoltre che i cluster possono essere distribuiti tramite CLI, PowerShell, Terraform e ARM.

Limitazioni della preview

Azure Linux 3.0 è supportato solo su AKS versione 1.31, questo significa che le versioni precedenti (quindi la 1.30 e inferiori) continueranno a utilizzare Azure Linux 2.0.

Durante il periodo di anteprima i cluster o i pool di nodi esistenti con Azure Linux 2.0 non potranno essere aggiornati alla release 3.0. Sarà dunque necessario creare nuovi cluster o pool per sfruttare la nuova versione.

Il supporto per Azure Linux 3.0 è attualmente in fase di anteprima ed è legato al rilascio v20241025. Per aggiornamenti sui rilasci regionali si deve consultare l'AKS Release Tracker. La Casa di Redmond prevede ora di raccogliere feedback durante il periodo di preview per preparare il rilascio della versione definitiva di Azure Linux 3.0 su AKS versione 1.32.