Microsoft in trattative per l'acquisto di TikTok: futuro incerto

Il futuro di TikTok, l’app cinese di condivisione video, si fa sempre più incerto. Dopo essere stata temporaneamente rimossa dalla rete e con l'adozione di una legge che ne impone la vendita per motivi di sicurezza nazionale, TikTok è nuovamente al centro di discussioni.

Secondo quanto riportato da Reuters, Microsoft sarebbe in trattative per acquisire l'app. La notizia è stata diffusa da una figura politica statunitense durante un viaggio da Washington alla Florida. Il presidente ha commentato il processo dicendo: "Mi piacciono le guerre di offerte, perché si fa l'affare migliore", aggiungendo che c'è un forte interesse per TikTok.

Ha poi spiegato che, qualora l'accordo venga firmato, l'acquirente pagherà una cifra considerevole, manterrà la piattaforma attiva e garantirà la sicurezza. Se, invece, l’accordo non andrà in porto, l’app verrà chiusa. Il presidente aveva già dichiarato in precedenza di essere in trattative "con diverse parti" per l'acquisto dell’app e che una decisione definitiva sul suo destino sarebbe arrivata entro 30 giorni.

Cos'è attualmente TikTok? Numero d'utenti e stile della piattaforma

TikTok conta attualmente circa 170 milioni di utenti negli Stati Uniti ed è stata temporaneamente rimossa dalla rete poco prima che entrasse in vigore una legge, il 19 gennaio, che obbliga ByteDance a vendere la piattaforma per motivi legati alla sicurezza nazionale.

Tuttavia, con l'arrivo del nuovo presidente il 20 gennaio, è stato firmato un ordine esecutivo che posticipa di 75 giorni l'applicazione di questa legge, dando così più tempo per le trattative. La preoccupazione dei funzionari statunitensi riguardava la possibilità che i dati degli utenti americani venissero utilizzati impropriamente da ByteDance.

L'interesse di Microsoft per TikTok non è nuovo. Già nel 2020, durante l’amministrazione precedente, Microsoft aveva cercato di acquisire le operazioni statunitensi di TikTok, ma le trattative erano fallite. Ora, con un nuovo governo e cambiamenti geopolitici, l'azienda di Redmond sembra voler riprendere in mano l'opportunità, vedendo nell’acquisizione un modo per rafforzare la sua posizione nel mercato dei social media.