Microsoft Foto: in arrivo migliorie per i canali Canary e Dev

Microsoft ha introdotto a sorpresa alcune novità per i membri del programma Windows Insider nei canali Canary e Dev. Quest’ultimi Possono provare una nuova versione dell'app Microsoft Foto per Windows 11 con alcuni miglioramenti al visualizzatore e alle funzionalità di importazione. Per ottenere queste funzionalità, gli utenti dei canali Canary e Dev Insider possono aggiornare l'app Foto con il numero di versione 2024.11060.20004.0 o successiva. Il roll-out è appena iniziato, quindi la nuova versione potrebbe non essere immediatamente disponibile per tutti gli utenti Insider.

Microsoft Foto: le novità del nuovo aggiornamento in dettaglio

Una delle novità della nuova versione riguarda l’accesso facilitato ad alcune attività di Microsoft Foto. Ad esempio, azioni importanti come "Avvia presentazione" e "Condividi" si trovano ora direttamente sulla schermata di visualizzazione principale anziché nascoste nel menu extra. Inoltre, vi è una nuova sezione dedicata per le app Microsoft. Tutte le scorciatoie delle app sono state raggruppate per accedere rapidamente e facilmente alla galleria dal visualizzatore e aprirla in Clipchamp o in OneDrive. Un’altra novità di Microsoft Foto riguarda lo zoom dinamico. Grazie al cursore trascinabile, si potranno di visualizzare le immagini dal 10% all'800% della loro dimensione originale in qualsiasi punto. Gli utenti potranno ottenere la dimensione dell'immagine desiderata in pochi secondi. Il nuovo cursore consente infatti regolazioni precise per una migliore esperienza di visualizzazione delle foto.

Il nuovo aggiornamento di Foto per gli utenti Insider dei canali Canary e Dev include anche nuove informazioni sui metadati delle foto. Come riportato, le dimensioni e le dimensioni delle tue foto sono ora visualizzate visibilmente sul bordo inferiore dello schermo, soddisfacendo una funzionalità richiesta da molti utenti. Infine, Microsoft ha anche migliorato le prestazioni del visualizzatore delle immagini. Questa versione di Microsoft Foto ottimizza le prestazioni multiprocesso che migliorano il tempo di caricamento del visualizzatore di 2,1 volte.