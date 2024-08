Microsoft Forms: Copilot potrà generare risposte alle domande

Microsoft Forms continua ad aggiungere nuove funzionalità che coinvolgono i suoi servizi di intelligenza artificiale generativa Copilot. In un post del blog, l’azienda di Redmond ha affermato che quando un utente apre Forms e chiede di creare un quiz, può anche selezionare una nuova funzione chiamata "Inclusione delle spiegazioni delle risposte". Quando il quiz viene creato, crea anche risposte dettagliate a ogni domanda in modo che le persone possano visualizzare la spiegazione dietro ogni risposta. Secondo Microsoft ciò potrebbe essere un ottimo aiuto per gli studenti che eseguono un quiz di matematica creato da Copilot in Forms. Questi possono infatti visualizzare i dettagli su come risolvere ogni equazione matematica nel quiz. Naturalmente, la persona che ha generato il quiz può modificare ogni risposta per chiarezza o accuratezza prima che venga creato il quiz finale.

Microsoft Forms: come modificare i quiz tramite l’assistente AI

L’azienda ha anche aggiunto un modo per consentire agli utenti di accedere a Copilot per apportare le modifiche necessarie alle domande e alle risposte del quiz Microsoft Forms. Come ricorda la stessa Microsoft: “basta cliccare sull'icona Copilot accanto alla domanda e specificare come si desidera modificarla. Ad esempio, è possibile semplificare la domanda o aggiungere maggiori dettagli alla spiegazione della risposta per una maggiore chiarezza. È inoltre possibile personalizzare manualmente le spiegazioni delle risposte in base alle proprie esigenze”. Infine, quando una persona completa un quiz assistito da Copilot in Microsoft Forms, può vedere immediatamente risultati finali. Inoltre, può anche rivedere la spiegazione della risposta per saperne di più su cosa ha fatto bene o male.

Nelle ultime settimane, l’azienda di Redmond ha già aggiunto funzionalità basate su Copilot in Microsoft Forms. Queste includono un modo per utilizzare il servizio AI per creare inviti online e chiedere a Copilot di suggerire temi diversi per quiz o moduli.