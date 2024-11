Microsoft eliminerà presto gli Avatar dell'era Xbox One

Microsoft ha annunciato che l'app Xbox Avatar Editor chiuderà presto i battenti. La pagina delle FAQ del sito Xbox Avatar afferma che "a causa del basso coinvolgimento e del nostro spostamento di attenzione verso la fornitura di esperienze di altri giocatori", l'editor verrà chiuso a partire dal 9 gennaio 2025. La versione "di nuova generazione" degli avatar Xbox ha debuttato nel 2018. Questa era stata annunciata originariamente nel 2016 come una versione aggiornata degli avatar dell'era Xbox 360. Rispetto alla versione precedente, la nuova app offriva una maggiore personalizzazione, tra cui opzioni di accessibilità come avatar su sedie a rotelle e non solo. Tuttavia, negli anni gli avatar non hanno mai riscosso troppo successo tra gli utenti.

L’ormai imminente eliminazione degli avatar avrà ripercussioni sull'app Xbox Avatar Editor sulle console Xbox e PC. Come affermato dall’azienda nel suo blog: "Microsoft è impegnata a offrire esperienze eccezionali per i giocatori, tra cui svariate opzioni per personalizzare la loro esperienza di gioco con Xbox. A causa del basso coinvolgimento e del nostro spostamento nell'attenzione verso l'offerta di altre esperienze dei giocatori, l'app Xbox Avatar Editor non sarà più disponibile a partire dal 9 gennaio 2025".

Microsoft: rimborsi a chi ha effettuato acquisti sullo store dal 2023

L’azienda di Redmond offrirà rimborsi anche a coloro che hanno effettuato acquisti all'interno del market dell’editor per personalizzare il proprio avatar. Dopo l'eliminazione dell'app, i rimborsi saranno automaticamente concessi per tutti gli articoli acquistati dal 1° novembre 2023 al 9 gennaio 2025. Come ricorda ancora Microsoft: "i giocatori possono comunque personalizzare la loro esperienza di gioco con sfondi dinamici e colori del profilo sulle console Xbox e con Avatar originali di Xbox, temi del profilo e immagini giocatore su PC e console Xbox". È interessante notare che gli avatar originali dell'era Xbox 360 e la sua app non sono stati toccati da queste modifiche. Quindi chiunque cerchi una gamerpic personalizzata dopo la fine del nuovo Avatar Editor può scaricare l'app Xbox Original Avatars su console o PC. In questo modo potrà continuare a utilizzare le sue funzionalità.