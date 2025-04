Microsoft Edge testa Copilot come nuova scheda predefinita

La recente introduzione di Copilot come pagina iniziale in Microsoft Edge rappresenta un cambiamento significativo nell’esperienza di navigazione, trasformando il browser in un vero e proprio assistente digitale. Questa nuova funzionalità, attualmente disponibile per gli utenti iscritti al programma Edge Insider, sposta Copilot dalla barra laterale al centro dell’interfaccia, occupando lo spazio della nuova scheda tradizionalmente dedicato a ricerca, link rapidi e feed di notizie.

Con la versione 137.0.3274.0 o superiore, gli utenti possono sperimentare un’interfaccia rinnovata che integra l'intelligenza artificiale per offrire suggerimenti intelligenti, accesso rapido a Office, pulsanti di configurazione e altre funzionalità avanzate. Questo approccio punta a rendere la navigazione più intuitiva e produttiva, ridefinendo il ruolo del browser nell’ecosistema digitale.

Come attivare la nuova funzionalità

Per provare questa innovazione, gli utenti devono seguire una procedura semplice: