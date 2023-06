Microsoft Edge: ottimizzazioni per la Dark Mode

Microsoft Edge sta per andare incontro a un interessante miglioramento per la Dark Mode. Per cui, dopo l’introduzione dei controlli rapidi con il mouse avvenuta nei giorni scorsi, il browser del colosso di Redmond si appresta ad accogliere una modalità scura ancora più scura.

Microsoft Edge: la Dark Mode diventa ancora più scura

La novità è stata da poco implementata nel canale Canry, motivo per cui la disponibilità su larga scala è attesa nelle prossime settimane.

A individuare la novità è stato il leaker Leopeva64, che su Twitter che ha condiviso anche degli screenshot che immortalano la novità, visibili di seguito.

In Edge Canary Microsoft is testing a full black background for the tab strip, toolbar, favorites bar, vertical tabs and sidebar, here's a comparison between the Dev and Canary versions (the first two screenshots have the Mica effect enabled): pic.twitter.com/X6E2QouK3n — Leopeva64 (@Leopeva64) June 21, 2023

Nelle immagini viene fatto il confronto tra la build Beta, ovvero quella con la Dark Mode tradizionale attualmente disponibile su Microsoft Edge, e la build Canary in anteprima, nella quale è evidente l'abilitazione di uno sfondo totalmente nero per la barra superiore delle tabelle, degli strumenti e dei preferiti e per le barre laterali per schede verticali e altre funzionalità.

Con ogni probabilità, si tratta di test che sono stati avviati per controllare l'efficacia di una soluzione del genere. La Dark Mode di Microsoft Edge tradizionale è infatti apprezzata e adoperata da tantissimi utenti nel mondo e una sua ottimizzazione potrebbe molto probabilmente essere gradita ai più, rendendo l'estetica più gradevole, oltre che meno faticosa per la vista in specifici contesti.

Non è neppure da escludere l'ipotesi che Microsoft possa proporre più opzioni per la Dark Mode al momento della distribuzione stabile, consentendo agli utenti di impostare quella che prediligono maggiormente in base a gusti ed esigenze personali.