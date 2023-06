Microsoft Edge: controlli rapidi con mouse

Microsoft ha provveduto a introdurre su Edge un’interessante novità che di certo saprà fare la gioia di tutti coloro che prediligono l’impiego di comandi veloci e immediati: i controlli rapidi con il mouse.

Microsoft Edge: c'è il supporto ai comandi rapidi con il mouse

In questo modo, la navigazione tra le pagine Web diventa molto più fluida, evitando all’utente di dover spostare il cursore del mouse per fare clic sui pulsanti.

La nuova feature si ottiene aggiornando Edge alla versione 114 che è già disponibile stabilmente. Consente di sfruttare in totale 16 gesti del mouse.

Per attivare l'opzione occorre fare clic destro sul collegamento di Edge che si trova sul desktop, selezionare la scheda Proprietà dalla finestra che si apre e inserire nel campo Destinazione la stringa –enable-features=msEdgeMouseGestureDefaultEnabled,msEdgeMouseGestureSupported dopo le virgolette finali, avendo però l’accortezza di lasciare uno spazio tra le due stringhe. Successivamente bisogna fare clic sul tasto Applica e riavviare il browser.

Tra i gesti supportati c’è lo scorrimento verso sinistra tenendo premuto il tasto destro del mouse per tornare a una pagina precedente, mentre facendo lo stesso verso destra si può tornare alla pagina successiva. Sono in fase di test anche i gesti verticali per scorrere la pagina Web verso l’alto o verso il basso.

Ci sono poi gestures più avanzate, come lo scorrimento verso il basso seguito da un movimento verso destra per chiudere la scheda corrente e lo scorrimento verso destra e poi verso l’alto per aprire una nuova scheda. Invece, scorrendo verso l’alto e poi verso sinistra o destra è possibile passare alla scheda sinistra e a quella destra.