Microsoft e OpenAI: finanziamenti ai media per usare tool AI

Recentemente si è parlato molto su come i servizi di AI generativa abbiano presumibilmente preso contenuti dalle organizzazioni giornalistiche per utilizzarli per la loro formazione. Infatti, nel dicembre 2023, il New York Times ha intentato una causa contro Microsoft e OpenAI. L’azienda accusava entrambe le società di aver addestrato i loro servizi sui loro articoli e contenuti senza autorizzazione. Mentre la causa è ancora in corso presso il tribunale, Microsoft e OpenAI hanno deciso di collaborare per contribuire a finanziare un nuovo programma organizzato dal Lenfest Institute for Journalism. L'obiettivo è aiutare le organizzazioni giornalistiche a utilizzare meglio l'intelligenza artificiale generativa nel loro business.

Microsoft e OpenAI: sovvenzioni con crediti Azure per creare progetti AI

In un comunicato stampa dell’azienda di Redmond, la società ha affermato che Microsoft e OpenAI contribuiranno ciascuna con 2,5 milioni di dollari di finanziamenti per il programma, insieme a 2,5 milioni di dollari ciascuno per crediti software. Le prime organizzazioni di notizie che parteciperanno a questo programma saranno Chicago Public Media, Newsday (Long Island, NY), The Minnesota Star Tribune, The Philadelphia Inquirer e The Seattle Times. Tutti loro riceveranno una sovvenzione finanziaria che consentirà loro di assumere un "AI fellow" per due anni. Quest’ultimo assisterà le emittenti nell'implementazione di servizi AI per le loro attività.

Le sovvenzioni includeranno anche l'accesso ai crediti OpenAI e Microsoft Azure. In questo modo le testate potranno creare e lanciare strumenti AI progettati per aiutare a riportare notizie locali. Tutte queste organizzazioni collaboreranno tra loro su questi progetti per condividere informazioni sui loro sforzi e condividerle anche con più aziende di notizie. Ogni organizzazione avrà i suoi progetti AI specifici. Ad esempio, The Minnesota Star Tribune ha in programma di sviluppare una sintesi basata su AI e non solo. The Seattle Times utilizzerà invece l'AI per aiutare i propri team di vendita. Infine, il The Philadelphia Inquirer creerà un modo basato sulla conversazione per cercare nei suoi archivi di notizie.