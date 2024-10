New York Times chiede a Perplexity AI di non usare i suoi articoli

Il New York Times ha chiesto alla startup di motori di ricerca AI Perplexity di smettere di usare i contenuti del suo sito. A riportare la notizia è stato il Wall Street Journal. Il NYT, che sta attualmente facendo causa a OpenAI e Microsoft per presunta formazione illegale di modelli sui suoi contenuti, afferma che la startup ha usato i suoi contenuti senza permesso. La stessa accusa era stata mossa all'inizio di quest'anno da Forbes e Condé Nast. Come riporta il WSJ nella lettera del New York Times viene indicato che: “Perplexity e i suoi partner commerciali sono stati ingiustamente arricchiti utilizzando, senza autorizzazione, il giornalismo espressivo, attentamente scritto, ricercato e modificato del Times senza licenza”.

New York Times: testata non permette ai crawler AI di trovare i contenuti

Com’è noto, il NYT proibisce l'uso dei suoi contenuti per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale. L’azienda non consente a diversi crawler AI, tra cui quello di Perplexity, di utilizzare il suo file robots.txt. Tale file indica ai crawler dei motori di ricerca quali URL possono indicizzare. In una dichiarazione della portavoce di Perplexity, Sara Platnick, la società afferma di non copiare contenuti per la formazione dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, sostiene anche che "nessuna organizzazione possiede il copyright sui fatti". Secondo Platnick, l’attività del motore di ricerca riguarda l’"indicizzazione di pagine web e divulgazione di contenuti fattuali". L’azienda prevede di rispondere alla lettera del New York Times entro il prossimo 30 ottobre.

In seguito alle accuse di plagio durante l'estate, Perplexity ha stretto alcuni accordi con gli editori. L’azienda ha infatti offerto entrate pubblicitarie e abbonamenti gratuiti a partner che includono Fortune, Time e The Texas Tribune. Il CEO di Perplexity, Aravind Srinivas, ha detto al WSJ che Perplexity "non ha alcun interesse a essere l'antagonista di nessuno". Secondo Srinivas, l’unico interesse dell’azienda è quello di "lavorare con ogni singolo editore, incluso il New York Times".