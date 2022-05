Microsoft Dev Box per il coding sul Cloud

Microsoft Dev Box è un servizio Cloud Based della Casa di Redmond che mette a disposizione una piattaforma per il coding pensata per garantire sicurezza durante il lavoro da remoto e venire incontro alle esigenze dei team ibridi, come per esempio quelli in cui parte dei collaboratori lavorano in sede e altri operano in smart working.

Microsoft Dev Box e workstation

La workstation, o per miglio dire le workstation di Microsoft Dev Box, non necessitano di alcuna configurazione o manutenzione e sono pronte all'uso per tutti i partecipanti di un progetto collaborativo.

La gestione delle Dev Box è totalmente unificata e grazie al supporto con Windows 365 è possibile integrarle con Intune, il servizio di Microsoft per il controllo dei dispositivi e delle applicazioni via Cloud, e Microsoft Endpoint Manager per la sicurezza dei device.

Uno dei vantaggi derivanti da Microsoft Dev Box riguarda il fatto che esso permette di generare delle immagini dei progetti contenenti tutti gli strumenti e le dipendenze necessarie per il lavoro degli sviluppatori, compresi i tool per le procedure di building ed esecuzione.

App multipiattaforma per qualsiasi ecosistema

È garantito il supporto per qualsiasi IDE, SDK o altra soluzione per il coding compatibile con i sistemi operativi Windows, si possono inoltre sviluppare applicazioni multipiattaforma sfruttando il Windows Subsystem for Linux.

Nello stesso modo, trattandosi di un servizio basato sul Cloud dell'azienda statunitense, è possibile accedere alle Dev Box e gestirle da remoto da qualsiasi piattaforma (Windows, MacOS, Android, iOS) e anche da un comune browser per la navigazione su Internet.

L'ambito di utilizzo è particolarmente ampio permettendo di realizzare, implementare e aggiornare applicazioni per il Desktop, l'ecosistema mobile, il gaming e l'IoT.

Il servizio può essere però sfruttato anche da professionisti differenti dagli sviluppatori, come per esempio gli amministratori delle infrastrutture IT, tutte le Dev Box possono essere isolate e nel caso in cui una di esse dovesse essere compromessa l'admin potrà sostituirla mettendone a disposizione una nuova ai propri sviluppatori.

Per il momento il servizio è ancora in fase di private preview per la valutazione da parte dei primi tester, è comunque possibile iscriversi all'apposita lista d'attesa per poi accedere a funzionalità e demo.