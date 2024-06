Microsoft Designer lancia Restyle Image per modificare immagini

Microsoft Designer è il l’art maker AI dell'azienda di Redmond, basato sul modello DALL-E 3 di OpenAI. Nelle scorse ore, la società ha annunciato una nuova funzionalità per Designer che dovrebbe contribuire a dare più stile alle sue immagini AI. In un post sul blog di Microsoft 365 Insider, viene descritta la nuova funzionalità, denominata Restyle Image. Come rivelato da Microsoft: “Restyle Image ti consente di reimmaginare, rinnovare e ricreare le tue immagini sotto una nuova luce caricando un'immagine, scegliendo da una serie di stili (come pop art, illustrazione piatta, papercraft, 3D stilizzato e altro) e descrivendo eventuali personalizzazioni desiderate da vedere. Puoi facilmente trasformare le tue foto in splendide opere d'arte”.

Microsoft Designer: come funziona Restyle Image

Gli utenti che desiderano utilizzare tale funzionalità dovranno innanzitutto accedere al proprio account Microsoft e poi al sito web di Designer. Fatto ciò, sarà visibile la nuova opzione Restyle Image nella schermata principale. Basterà cliccare tale opzione e caricare una nuova immagine (o una esistente già inserita in Microsoft Designer tramite la scheda “I miei file multimediali”). Adesso sarà necessario cliccare sulla scheda Stile, in modo da visualizzare categorie e stili come, Pop Art, Flat Illustration, Block Print e molti altri. L’utente dovrà semplicemente scegliere lo stile che desidera utilizzare e quindi fare clic sulla selezione Genera. Microsoft Designer mostrerà quattro opzioni tra cui scegliere. A questo punto si potrà scaricare quella che si preferisce oppure utilizzare l'opzione Modifica per apportare modifiche (ad esempio aggiungere del testo all’immagine).

Microsoft segnala alcune limitazioni attuali di questa funzionalità. Ad esempio, quando si utilizza Restyle Image con foto in cui sono presenti persone è meglio scegliere immagini con un solo soggetto, anziché più persone. Inoltre, la funzionalità è disponibile solo in inglese, ma in futuro verrà aggiunto il supporto per altre lingue. Infine, Microsoft afferma che l'utilizzo di Restyle Image potrebbe causare parole errate se create con lo strumento l’intelligenza artificiale.