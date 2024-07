Microsoft Designer: arriva rilascio globale su tutte le piattaforme

Nel 2022, Microsoft ha presentato per la prima volta Designer come una semplice app web di progettazione grafica. Il suo scopo era quello di aiutare gli utenti a creare post sui social media, inviti, cartoline digitali e altro ancora. Negli ultimi due anni, Microsoft Designer ha ricevuto numerosi aggiornamenti, offrendo potenti funzionalità di modifica delle immagini e ampliando la disponibilità sulle piattaforme mobili. Nelle scorse ore l’azienda ha annunciato la disponibilità generale di Designer per gli account Microsoft personali. Designer è installabile su sistemi Windows, Android, iOS e in versione Web. Inoltre, è possibile integrarlo su app come Word, PowerPoint (tramite Copilot) e Microsoft Foto. Infine, l’app è disponibile più di 80 lingue.

Microsoft Designer: le ultime novità introdotte nella piattaforma

Microsoft Designer include 15 boosts giornalieri gratuiti che possono essere utilizzati per creare o modificare immagini basate sull'intelligenza artificiale. Quando si esegue l'upgrade a un abbonamento Copilot Pro, l’utente riceve 100 boost al giorno. L’app dispone anche di alcune funzionalità AI, come ad esempio nuovi modelli di prompt che permettono agli utenti di avviare facilmente il processo creativo. Questi sono precompilati con idee, stili e descrizioni che gli utenti possono sperimentare e personalizzare. Con Designer gli utenti possono anche creare sticker personalizzati, emoji, clip art, sfondi, monogrammi, avatar e altro, utilizzando semplici istruzioni di testo.

Come ricordato di recente, Microsoft Designer consente agli utenti di creare facilmente biglietti d'auguri con messaggi personalizzati. La funzione Restyle immagine in Designer consentirà poi di scegliere da una serie di stili e creare nuove immagini. La piattaforma permette poi di creare cornici e collage di immagini personalizzate selezionando più foto. L'imminente funzionalità Sostituisci sfondo consentirà agli utenti di sostituire facilmente lo sfondo delle foto. Infine, gli utenti possono caricare la foto e descrivere lo sfondo desiderato nel testo, quindi l'intelligenza artificiale creerà lo sfondo.